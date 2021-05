Für einen Polizeieinsatz hat am Samstag gegen 11.40 Uhr eine Gänsemutter mit ihren sieben Gösseln an der Petershagener Straße in Salzgitter-Bad gesorgt. Zeugen hatten die Tiere im Bereich der Bahngleise am Bahnhof in Salzgitter-Bad beobachtet.

„Gans hatte sich augenscheinlich verlaufen“

Die Gans, so die Polizei, hatte sich augenscheinlich verlaufen. Die Polizisten hätten die Tiere zirka zwei Kilometer bis zum nächstgelegenen Teich Am Salgenteich begleitet.

red