Zu einem Einbruch kam es jetzt in Burgdorf.

Unbekannte brechen in Burgdorfer Einfamilienhaus ein

In der Zeit zwischen Montag, 11 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Lerchenring in Burgdorf gekommen. Zurzeit unbekannte Täter brachen die Eingangstür auf und durchsuchten laut Polizei mehrere Zimmer.

Ob etwas entwendet worden ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls ein. Hinweise: (05341) 18970.

red