Salzgitteraner Schülerin an Wanderausstellung beteiligt

Vor digitalem Publikum fand kürzlich in Berlin die feierliche Eröffnung der Wanderausstellung „Miteinander. Integration gestalten“ statt. Die Öffentlichkeit bekam die 15 ausgezeichneten Beiträge erstmals zu Gesicht. Durch das Programm und die Ausstellung führte Moderatorin Nina Moghaddam.

Jugendliche an mehr als 20.000 Schulen und Jugendeinrichtungen in ganz Deutschland wurden im Vorfeld aufgerufen, Beiträge zu den Themen Migration und Integration für die Ausstellung einzureichen. Unter Nutzung verschiedener Medien porträtierten die Jugendlichen Personen, Projekte oder erzählten Geschichten und setzten sich mit dem Thema auseinander. Aus allen Einsendungen wählte eine Fachjury die besten 15 Beiträge aus.

Salzgitteranerin von den Berufsbildenden Schulen Fredenberg für Film ausgezeichnet

Sima Mazzawi von den Berufsbildenden Schulen Fredenberg ist für ihren Film „Eine unsichtbare Welt“ ausgezeichnet worden. Sie erzählt von den Träumen und Schwierigkeiten Geflüchteter und zeigt auf, wie Integration gelingen kann. Betreut wurde sie von der Lehrerin Andrea Warwas.

Der Ausstellungs-Beitrag von Sima Mazzawi. Foto: Privat

Die Wanderausstellung besteht aus 25 Ausstellungstafeln und gliedert sich in zwei Teile. Die ersten zehn Ausstellungstafeln enthalten allgemeine Informationen über die Themen Migration und Integration in Deutschland. Die weiteren 15 Tafeln basieren auf den prämierten Beiträgen der Jugendlichen, die für die Ausstellung grafisch aufbereitet wurden. Der Download der Tafeln ist möglich unter integration-gestalten.de/ausstellung.html. Die Ausstellung gastiert in den nächsten Monaten an bundesweit 25 Schulen und öffentlichen Einrichtungen. Bereits feststehende Orte sowie Buchung gibt es unter integration-gestalten.de/kalender.html.

