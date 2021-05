Lebenstedt. 43 Personen nahmen an einem Oldtimer-Treffen teil und wurden von der Polizei kontrolliert. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Das Treffen fand an der Theodor-Heuss-Straße in Lebenstedt statt.

Verstöße gegen die Corona-Verordnung in Lebenstedt

Die Polizei Salzgitter hat nach eigenen Angaben in Lebenstedt an der Theodor-Heuss-Straße am Sonntag, 9. Mai, um 15 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Marktes 43 Personen angetroffen. Sie hatten sich mit ihren Oldtimer-Fahrzeugen dort zu einem Treffen eingefunden. Gegen alle anwesenden Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet, heißt es im Polizeibericht weiter.

red