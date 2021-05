Musiker aus Salzgitter können sich für Local Heroes anmelden

Dem kulturellen Stillstand setzt das Newcomer-Netzwerk Local Heroes Kreativität entgegen und lädt auch 2021 wieder junge Musikerinnen und Musiker zum Mitmachen bei dem traditionsreichen Wettbewerb ein, heißt es in der Mitteilung der LAG Rock. In Niedersachsen können sich demnach Bands, Duos sowie Solistinnen und Solisten jeder musikalischen Stilrichtung ab sofort über die Internetseite unter der Adresse www.localheroes-nds.de für die Vorrunden in den einzelnen Landkreisen anmelden.

Bühnenerfahrung ermöglichen

„Die regionalen Veranstalterinnen und Veranstalter haben kreative Wege gefunden, um dem musikalischen Nachwuchs auch in diesen Zeiten Bühnenerfahrung zu ermöglichen“, wird Vera Lüdeck zitiert, Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft Rock in Niedersachsen, die den nichtkommerziellen Wettbewerb für Niedersachsen organisiert.

Clubs oder Open Air

„Teilweise wird es Live-Streams aus Clubs geben, teilweise werden die Newcomer bei Open-Air-Veranstaltungen auftreten. Alles natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften“, erklärt sie Teilnehmen können alle niedersächsischen Nachwuchsmusikerinnen und -musiker, die eigene Songs für einen 30-minütigen Auftritt im Repertoire haben und nicht älter als 30 Jahre sind (bei Bands zählt das Durchschnittsalter).

Live-Video aufnehmen

Wer bei der regionalen Veranstaltung die Jury sowie die Zuschauerinnen und Zuschauer überzeugt, gelangt in die nächste Runde. Da es nicht möglich sein wird, im Herbst die Semifinale als Konzerte mit großem Publikum durchzuführen, werden Bands, Duos, Solistinnen oder Solisten stattdessen ein Live-Video aufnehmen. Dafür werden sie jeweils für einen Tag ins Musik-Zentrum Hannover eingeladen, um auf der professionell ausgestatteten Bühne einen Song zu spielen, der von der Produktionsfirma d-zentral.tv gefilmt wird, heißt es weiter.

Finale des Landes im Oktober

Alle Live-Videos werden dann am 9. Oktober beim Finale von Local Heroes Niedersachsen in einem moderierten Livestream gezeigt. Wer bei der Jury und beim Publikum am besten ankommt, wird Niedersachsen im Local-Heroes-Bundesfinale 2022 vertreten. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Finales in Niedersachsen erhalten von der LAG Rock ein individuelles Coaching mit Musik-Profis. Als Themen stehen zum Beispiel Stageacting, Arrangement, Songwriting, Online-Marketingoder Booking zur Auswahl, erklärt die LAG Rock.

Aufzeichnung im Sommer

Für das diesjährige Bundesfinale von Local Heroes werden demnach bereits im Sommer Live-Videos von den Vertretern der Bundesländer für die große Finalshow aufgezeichnet. Wegen dieses frühen Termins werden OS aus Oldenburg für Niedersachsen im Bundesfinale 2021 an den Start gehen. Das Hip-Hop-Pop-Duo erreichte 2020 den zweiten Platz im Finale von Local Heroes Niedersachsen.

Local Heroes Niedersachsen wird gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK), der Deutschen Rockmusik Stiftung und PPC Music.

Internet: www.localheroes-nds.de; www.lagrock.de; www.facebook.com/LAGRockNds; www.instagram.com/lagrocknds

