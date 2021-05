Wegen Verstößen nach dem Tierschutzgesetz hat die Polizei in Lebenstedt Verfahren gegen einen 16-Jährigen und dessen Mutter gestartet.

Von einer Bürgerin hat die Polizei am Mittwochnachmittag einen Hinweis auf einen Jugendlichen erhalten, der an einer Bushaltestelle an der Berliner Straße „unangemessen roh“ mit seinem Hund umging.

Auf den 16-Jährigen sowie seine Mutter kommen laut Meldung nun Verfahren wegen Verstößen nach dem Tierschutzgesetz zu. Der Hund, ein Pudel-Mischling, wies einen schlechten Gesundheitszustand auf und wurde schließlich ins Tierheim gebracht.

red