Mountainbike vor Penny in Lebenstedt geklaut – Zeugen gesucht

Lebenstedt. Das Rad war nicht angeschlossen, ein Unbekannter nutzte dies am Freitagnachmittag. Das Diebesgut ist rund 300 Euro wert.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Mountainbike-Diebstahl am Freitagnachmittag vor dem Penny-Markt an der Reppnerschen Straße. (Symbolbild)

Lebenstedt: Mountainbike vor Penny-Markt gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

Der Besitzer, ein 18-Jähriger, hatte das Rad laut Polizeibericht etwa zehn Minuten lang unangeschlossen vor dem Supermarkt stehen lassen. Diese vergleichsweise kurze Zeitspanne nutzte ein bisher unbekannter dann, um es sich unter den Nagel zu reißen.

Das Mountainbike hat 29-Zoll-Reifen und einen orangefarbenen Rahmen, heißt es weiter. Der Wert beträgt circa 300 Euro. Personen, die Hinweise auf die Tat und/oder den Täter geben können, werden gebeten, sich unter 05341-18970 bei der Polizei zu melden.

red