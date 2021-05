Corona in Salzgitter: 7-Tage-Inzidenz sinkt auf unter 100

Das Gesundheitsamt in Salzgitter meldet am Sonntag elf Neuinfektionen mit Covid-19, die Inzidenz sinkt erstmals wieder unter 100. (Symbolbild)

Die 7-Tage-Inzidenz ist in Salzgitter auf 97,8 und damit erstmals wieder unter die Marke von 100 gesunken. Dies meldete die Stadt am Sonntag in ihrem „Corona-Dashboard“ unter Angabe der vom Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelten Zahlen. Am Samstag hatte die Inzidenz noch um knapp 25 höher gelegen.

Corona in Salzgitter: Inzidenz unter 100, elf Neuinfektionen gemeldet

Die sogenannte „Notbremse“ des Bundes sieht die 100er-Marke als Richtwert für Maßnahmen wie etwa die nächtliche Ausgangssperre vor, die derzeit auch in Salzgitter gilt. Allerdings muss die Inzidenz sich zunächst an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen im nur noch zweistelligen Bereich bewegen, damit eine Lockerung greifen kann.

Darüber hinaus erfasste das städtische Gesundheitsamt am Sonntag elf Neuinfektionen mit Covid-19, die Gesamtzahl seit Ausbruch liegt somit bei 5164. Verstorben sind in Zusammenhang mit dem Virus bislang 72 Personen.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Um die Corona-Fallzahlen zu senken und damit auch die intensivmedizinischen Abteilungen in Deutschlands Kliniken zu entlasten, gibt es die sogenannte Bundes-Notbremse. Ausgangssperre, Kontaktverbot, die neuen Shopping-Regeln: Wir erklären, was sich mit der Inzidenz 100 alles ändert – und was nicht.

Aber warum unterscheiden sich ab und an die Corona-Zahlen der Bundesbehörde von denen der Kommunen? Die Antwort lesen Sie hier.

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

