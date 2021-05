Salzgitteraner Bündnisse warnen vor Antisemitismus-Bewegungen

Wie hier in Berlin trafen sich in den vergangenen Wochen immer wieder in Deutschland Gruppen, die vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts auf die Straße gingen.

76 Jahre nach dem Holocaust tritt Antisemitismus in Deutschland wieder offen in Erscheinung. Denn vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts haben die Beschimpfungen von Jüdinnen und Juden in den vergangenen Wochen im realen Leben und in den sozialen Medien sowie Übergriffe auf jüdische Einrichtungen massiv zugenommen. Dies war Anlass genug für das Bündnis „Salzgitter passt auf“ zusammenzukommen, um an der von der IG Metall organisierten Veranstaltung zum Thema „Antisemitismus“ teilzunehmen, wie es in einer Mitteilung schreibt.

„Das ,Nie wieder’, dem sich unsere Gesellschaft und dem wir uns als IG Metall verpflichtet haben, steht auf sehr wackeligen Füßen, was angesichts der Bilder und Berichte in den Medien deutlich wird“, wird die Historikerin Chaja Boebel, Gewerkschaftssekretärin am IG Metall Bildungszentrum Berlin, die als Referentin der Online-Veranstaltung fungierte und zahlreiche Beispiele für den heutigen Antisemitismus darlegte, in der Mitteilung zitiert. „Das verweist auf ein gesellschaftspolitisches Klima, in dem derartige Einstellungen aktuell gut gedeihen können, die in unserer Gesellschaft aber auch nie wirklich weg gewesen sind. Das Phänomen ist nicht nur im Rechtsextremismus und -populismus, sondern in allen gesellschaftlichen Gruppen zu verorten“, so die Expertin für jüdische und osteuropäische Geschichte.

Probleme und Konflikte in Gesellschaft konstruktiv miteinander bearbeiten

„Aufgrund der deutschen Geschichte und angesichts der Tatsache, dass wir in einer vielfältigen Gesellschaft leben, sind wir aber darauf angewiesen, Probleme und Konflikte in unserer Gesellschaft konstruktiv miteinander zu bearbeiten“, fügt Gewerkschafter und Mitinitiator der Veranstaltung, Frank Raabe-Lindemann, hinzu. „Ich hoffe, dass wir mit unserer Veranstaltung die Kultur des demokratischen Austauschs befestigen und in Augenschein nehmen konnten, wo diese Kultur gefährdet ist. Als Gewerkschaft ist es uns ein zentrales Anliegen, uns gegen Antisemitismus auszusprechen und für ein demokratisches Miteinander in unserer Gesellschaft zu werben.“

red