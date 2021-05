Lebenstedt. Die Tat in der Albert-Schweitzer-Straße ereignete sich am Wochenende. Der Schaden liegt bei 500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren läuft.

Polizei in Salzgitter

Polizei in Salzgitter Polizei ermittelt nach Restauranttür-Beschädigung in Lebenstedt

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen haben bislang Unbekannte ein Restaurant in der Albert-Schweitzer-Straße beschädigt. Sie demolierten nach Angaben der Polizei mit einem unbekannten Gegenstand die Verglasung der Eingangstür. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweise: (05341) 18970.

red