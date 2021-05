Sperrmüll – Stadt Salzgitter warnt vor irreführender Anzeige

Der Städtische Regiebetrieb (SRB) weist darauf hin, dass bei Google-Suchabfragen zur Sperrmüllabfuhr in Salzgitter eine Anzeige erscheint, deren Überschrift zwar „SRB Sperrmüllabholung – Sperrmüllabholung bestellen“ lautet, die jedoch nicht vom SRB Salzgitter stammt. Augenscheinlich wirbt eine Privatfirma mit Sitz in Berlin bundesweit mit dem Namen des jeweiligen öffentlichen Entsorgungsträgers für ihre Abholdienstleistungen, was zu Rückfragen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern bei den öffentlichen Betrieben führt, schreibt die Stadt.

SRB holt in der Regel zwischen 7 und 15.30 Uhr Sperrmüll ab

Dem SRB Salzgitter wurde jetzt ein Fall gemeldet, bei dem diese Firma nach 20 Uhr den von einer Privatperson angemeldeten Sperrmüll abgeholt und einen hohen Geldbetrag verlangt hat. Die Sperrmülltermine, die mit dem SRB Salzgitter vereinbart werden, finden in der normalen Arbeitszeit werktags in der Regel zwischen 7 und 15.30 Uhr statt, niemals abends nach 20 Uhr. Die Gebühren werden im Nachhinein schriftlich per Gebührenbescheid erhoben, keinesfalls erfolgt vor Ort eine Bezahlung in bar.

Der SRB Salzgitter empfiehlt daher bei der Online-Buchung von Sperrmüllterminen die besuchte Internetseite genau zu prüfen. Nur über die Internetseite der Stadt Salzgitter www.salzgitter.de, können Sperrmülltermine beim SRB gebucht werden.

