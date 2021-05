Kellerbrand Salzgitter Erneuter Kellerbrand in Salzgitter - ein Bewohner leicht verletzt

Die Feuerwehr schickte zwei Löschtrupps in den Keller.

Lebenstedt. Erneut brennt es in einem Keller in Salzgitter. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses wird mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.