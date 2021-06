Unbekannte brechen Baucontainer in Salzgitter auf

Salzgitter. Einen Baucontainer haben Unbekannte auf einer Baustelle an der Warnetalbahn in Salzgitter-Bad aufgebrochen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Unbekannte haben in Salzgitter-Bad einen Baucontainer an einer Baustelle an der Warnetalbahn aufgebrochen. Tatzeit war laut Polizei zwischen Freitagabend und Sonntagmittag. Ob etwas aus dem Container entwendet worden ist, steht noch nicht fest, so die Polizei. Auch zur Schadenshöhe könne sie keine Angaben machen. Hinweise: (05341) 8250.

Unbekannte zerkratzen in Lebenstedt Autolack

An einem Auto am Hans-Böckler-Ring in Lebenstedt haben Unbekannte zudem den Lack eines PKW Audi zerkratzt. Tatzeit: zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. Schaden: etwa 700 Euro. Hinweise: (05341) 18970.

red