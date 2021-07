Große Hilfsbereitschaft für ausgesetzte Hunde-Welpen im Tierheim

Salzgitter-Bad. Als Reaktion auf die traurige Geschichte von vier Hunden unterstützen viele das Tierheim in Salzgitter – auch gegen Anschuldigungen der AfD.

Vier geschwächte und unterkühlte Hundewelpen wurden am Montag vor einer Woche in Salzgitter ausgesetzt. Zwei von ihnen starben. Im Tierheim Salzgitter kümmert man sich um die beiden überlebenden Hunde. Aus ganz Deutschland gingen Spenden für ihre Versorgung ein.

Das Schicksal der vier ausgesetzten Hundewelpen in Salzgitter bewegt viele Menschen – und sie öffnen ihr Herzen. Auf den Aufruf unserer Zeitung hin erreichte eine Welle der Hilfsbereitschaft das Tierheim in Salzgitter-Bad, wo man die Welpen aufnahm. Bislang gingen fast 4000 Euro ein, berichtet Benjamin Kozlowski, Sprecher der Einrichtung. „Von Spendern aus ganz Deutschland.“

Stiftung aus Braunschweig übernimmt Kosten für Behandlung

Als die Wilhelm und Elisabeth Bartels-Stiftung aus Braunschweig von dem Fall erfuhr, erklärte sie sich zudem bereit, die Kosten für die tierärztliche Behandlung zu tragen. Die werden erheblich sein – Kozlowski rechnet mit einer vierstelligen Summe.

Ein Autofahrer hatte die vier unterkühlten und geschwächten Hunde am Montag vor einer Woche zwischen Salzgitter-Gebhardshagen und Lobmachtersen entdeckt. Ein Welpe war da bereits tot, ein weiterer starb in der Nacht darauf. Sie waren offenbar mit einem hochansteckenden Virus infiziert. Möglicherweise hatte kriminelle Züchter die knapp zehn Wochen alten Tiere ausgesetzt, um sie loszuwerden. Die Rede war von einer „Welpen-Mafia“.

Zwei der vier ausgesetzten Welpen haben überlebt. Foto: privat/Tierheim Salzgitter / BZV

Überleben die Hunde-Geschwister?

Ob sich die beiden überlebenden Hunde ebenfalls mit der gefährlichen Parvovirose angesteckt haben, ist bisher noch nicht vollends geklärt, sagt Kozlowski. Ein Schnelltest am vergangenen Wochenende fiel zwar negativ aus, doch das aussagekräftigere Ergebnis einer Probe lag auch am Mittwoch noch nicht vor. Die Hundeseuche führt gerade bei jungen Tiere häufig zum Tode.

Die noch namenlosen Welpen – ein Rüde und eine Hündin – scheinen aber weiter auf dem Wege der Besserung zu sein. Derzeit verbleiben sie in Quarantäne in einer Tierklinik in Salder. „Es wird noch ein paar Tage dauern, bis sie zu uns zurückkommen“, glaubt Kozlowski, der sich im Namen der Mitarbeiter des Tierheims für die bisherigen Spenden bedankt.

Tierheim braucht jeden Cent

Das Geld wird für die Pflege und Versorgung der Tiere eingesetzt. Aber auch darüber hinaus kann die Einrichtung momentan jeden Cent gebrauchen: Denn im Zuge der Corona-Pandemie sind zahlreiche Einnahmequellen versiegt, etwa durch Pensionstiere. „Dadurch fehlt ein hoher vierstelliger Betrag.“

Zudem musste das Tierheim für den Publikumsverkehr schließen, die Vermittlung war nicht möglich. Im Zusammenspiel mit der stark wachsenden Zahl abgegebener oder ausgesetzter Tiere durch die Pandemie stieg die Auslastung an. So sehr, dass man sich Ende Juni gezwungen sah, einen Aufnahmestopp zu verhängen. „Wir sind voll belegt.“

Unterstützung gegen Anschuldigung der AfD

Der örtliche Kreisverband der AfD hatte das Tierheim öffentlich einer Mitschuld am Tod der Welpen bezichtigt – weil man dort zu Beginn des Jahres eine 50-Euro-Spende der Partei zurückwies.

Man sei politisch neutral und nehme von Parteien grundsätzlich kein Geld, erklärte der Vorsitzende des Trägervereins gegenüber unserer Zeitung.

Hier, unweit des Heerter Sees zwischen Gebhardshagen und Lobmachtersen, entdeckte ein Autofahrer die vier ausgesetzten Tiere. Foto: Jürgen Runo / BZV

Gehör mit dieser Schuldzuweisung fand die AfD damit bei Bürgern offenbar nicht. Im Gegenteil. „Wir haben nur positive Rückmeldungen bekommen“, erklärt Kozlowski.

Einige Spender hätten im Begleittext eigens auf das abgelehnte AfD-Geld verwiesen. „Gut, dass ihr euch mit denen nicht gemein macht“, habe es geheißen.

Weiter dem Tierheim Salzgitter weiter helfen:

Die Bankverbindung des allgemeinen Spendenkontos lautet: IBAN: DE12 2595 0130 0077 0034 40. Info: (05341) 47886, E-Mail: tierheim-salzgitter@t-online.de. Infos im Internet: https://www.tierheim-sz.de

