Täter klaut 240 Euro aus Portemonnaie in Salzgitter-Bad

Zu einem Diebstahl ist es am Montag, 27. September, um 12 Uhr in der Petershagener Straße in Salzgitter-Bad gekommen. Darüber informiert Polizeisprecher Matthias Pintak. Ein bislang unbekannter Täter fragte eine 72-Jährige nach Kleingeld. „Nachdem die Frau ihre Geldbörse geöffnet hatte, habe der Täter in diese hineingegriffen und offensichtlich geschickt das Scheingeld daraus entwendet“, erklärt Pintak. Der Täter erbeutete 240 Euro.

So wird der Täter beschrieben

Das Opfer beschreibt den Mann wie folgt: Er ist ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, wirkte gepflegt und hat dunkle Kleidung getragen. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05341) 8250 melden.

red

