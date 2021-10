Unfall und Einbruch 31-Jähriger fährt in Salzgitter zwei Verkehrszeichen um

Auf der Nord-Süd-Straße in Höhe der Abfahrt Engerode ist ein 31-Jähriger mit seinem PKW von der regennassen Straße abgekommen und hat zwei Verkehrszeichen umgefahren. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 8.40 Uhr. Das Fahrzeug habe sich um die eigene Achse gedreht und sei wenige Meter später zum Stillstand gekommen. Den Schaden gibt die Polizei mit mindestens 16.000 Euro an.

Einbrecher stehlen Bargeld

Einbrecher haben ein Einfamilienhaus an der Straße Vor der Burg in Gebhardshagen heimgesucht. Die Tat ereignete sich laut Polizei am Dienstag gegen 5.20 Uhr. Es sei Bargeld entwendet worden. Schadenshöhe: etwa 450 Euro. Hinweise werden erbeten unter (05341) 18970.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Autofahrer wird zum Fußgänger

Seinen PKW musste ein 28-Jähriger am Mittwoch gegen 1.50 Uhr auf der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad stehenlassen. Bei einer Kontrolle stellten Polizeibeamte nach eigenen Angaben fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hatte. Zudem, so heißt es, gab es „Anhaltspunkte, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand“. Es sei eine Blutprobenentnahme veranlasst worden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de