Hardrock-Variationen in der Salzgitteraner Kniki

Die Kleinkunst kommt zurück: Nach den ersten zwei Veranstaltungen unter Coronabedingungen, die als Test dienten, bietet die Kleinkunstbühne Salzgitter nun nach eigenen Angaben wieder regelmäßig ein abwechslungsreiches Programm an ihrem angestammten Spielort, der Kniestedter Kirche. Bis Anfang Dezember 2021 können sich die Kleinkunstfreunde demnach auf insgesamt fünf Veranstaltungen mit Künstlern aus den Genres Musik, Kabarett und Comedy freuen.

„Zwangspause war nicht existenzbedrohend“

„Als Verein, der ehrenamtlich organisiert ist, war die Corona-Zwangspause für uns nicht existenzbedrohend, jedoch für die vielen Künstlerinnen und Künstler“, wird Wolfgang Pozzato, Vorsitzender der Kleinkunstbühne, in der Mitteilung zitiert. Nach mehr als 16 Monaten Pause könnten die Auftritte nun endlich fortgesetzt werden. Natürlich hätten sich aber die Rahmenbedingungen geändert.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Konnten früher bis zu 180 Gäste kommen, sei unter den derzeit geltenden Hygienebestimmungen nur noch Platz für maximal 70 Zuschauer. Die Kniki könne damit nur mit weniger als der Hälfte an Gästen gefüllt werden. Bei allen Veranstaltungen gelte die 3G-Regel. Das bedeute, dass alle Besucherinnen und Besucher entweder geimpft oder genesen sein oder einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen müssen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Es gelte Nachweispflicht und Identitätskontrolle durch geeignete Dokumente.

Erster Programmpunkt startet am 9. Oktober

Los geht es laut Verein am Samstag, 9. Oktober, mit Sascha Bendiks und Simon Höneß und ihren Hardrock-Variationen 2 in es-Moll für Klavier und Akkordeon. Hardrockliebhaber und Freunde der gepflegten Kammermusik sollen sich gleichermaßen an dem Musikspektakel erfreuen. Am Samstag, 30. Oktober, ist das Berliner Kabarett- und Chanson-Duo Pigor Eichhorn mit dem Programm Volumen X zu Gast. Die Meisterin des chromatischen Knopf-Akkordeons Lydie Auvray soll am Freitag, 19. November, das Publikum verzaubern. Auf ihrer Abschiedstournee machen die drei Damen von Sex and the City am Samstag, 27. November, mit ihrem vierten und finalen Programm halt in der Kniki.

Letzte Veranstaltung in 2021 ist am 4. Dezember

Bei der letzten Veranstaltung der Kleinkunstbühne in 2021, am Samstag, 4. Dezember, wird Patrizia Moresco mit Gesang, Slapstick und Stand up das Publikum unterhalten. „So wie 2021 endet, soll es auch 2022 in Sachen Kleinkunst weitergehen. Noch gebe es aber nichts Spruchreifes. Auf die eine oder andere Überraschung, die dabei sein werde, könnten sich die Zuschauer jedoch bereits freuen.

Anstelle des gewohnten Vorverkaufs können Eintrittskarten verbindlich zum Vorverkaufspreis von 15 Euro ausschließlich nur telefonisch unter (05341) 393920 oder per E-Mail an kgeisser@gmx.de bei Klaus Geisser bestellt werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de