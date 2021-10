22-Jähriger droht privatem Verkäufer in Salzgitter mit Messer

Wegen schweren Raubes ermittelt die Polizei Salzgitter: Demnach wollte ein 52-Jähriger einem 30 Jahre jüngeren Mann in Thiede sein Mobiltelefon verkaufen, das er auf einem Online-Kleinanzeigenportal eingestellt habe. Zur Tatzeit am 28. September gegen 11.30 Uhr hätten sich schließlich Verkäufer und Interessent an der Einmündung Am Gipsbruch in Thiede getroffen.

Mutmaßlicher Interessent bedroht 52-Jährigen mit Messer

Nach einem kurzen Gespräch sei der mutmaßliche Interessent nochmal weggegangen und kurz darauf zurückgekommen mit einem Messer. Damit habe er den Verkäufer aufgefordert, das Telefon herauszugeben.

Tatverdächtiger flüchtet mit seiner Beute

Der Tatverdächtige sei dann mit der Beute geflüchtet, sei aber bei einer Fahndung auf einem Grundstück in der Nähe festgenommen worden. Der Wert des Telefons wird mit etwa 550 Euro angegeben. Der Tatverdächtige sei in Untersuchungshaft.

red

