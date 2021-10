Polizei Salzgitter warnt vor Betrug und meldet Einbruchsversuche

Die Polizei in Salzgitter warnt vor Betrügern. Außerdem wurden erneut Einbruchsversuche in Salzgitter und Baddeckenstedt gemeldet (Symbolbild).

In Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel wurden vermehrt ältere Personen Opfer eines Betrugs.

Täter locken opfer mit Rabatten und aufwendig gestalteten Flyern für Reinigung von Höfen und Terrassen

Die Polizei Salzgitter meldet weitere Einbruchsversuche

Im Bereich der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel ist es zuletzt mehrmals zu Reinigungen von Höfen und Terrassen gekommen, bei denen ein deutlich überhöhter Preis in bar verlangt wurde, teilt Polizeisprecher Matthias Pintak mit.

Er erklärt: „Die Geschädigten fanden einen aufwendig gestalteten Flyer in ihrem Briefkasten oder eine Annonce in einer örtlichen Zeitung, wo mit großzügigen Rabatten und Reinigungen rund ums Haus, insbesondere Stein- und Pflasterreinigungen, geworben wurde.“

Opfer des Betrugs sind meist im fortgeschrittenen Alter

Die Opfer im meist fortgeschrittenen Alter zahlten laut Polizei im Anschluss der Reinigung mehrere tausend Euro in bar, ohne eine Rechnung zu erhalten. Die Polizei warnt davor, derartige dem Anschein nach unseriöse Angebote ungeprüft in Anspruch zu nehmen.

Täter scheiterten erneut bei einem Einbruch

In Baddeckenstedt, Oelber, Am Scheidebusch, scheiterten Täter im Zeitraum vom 29. September, 18 Uhr, bis 4. Oktober, 18 Uhr, bei einem Einbruch. Ein Bewohner eines Einfamilienhauses hatte am 4. Oktober Hebelspuren an einem Fenster festgestellt und die Polizei alarmiert.

Die eingesetzten Beamten gehen von einem offensichtlich gescheiterten Einbruchsversuch aus. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Ein weiterer Einbruchsversuch hatte sich in Salzgitter in der Gleiwitzer Straße ereignet. In der Zeit vom 05. Oktober, 16 Uhr und 6. Oktober, 13.30 Uhr, hatten die Täter versucht, eine Haustür des Wohnhauses aufzubrechen. Den Tätern gelangte jedoch nicht der Zutritt in die Räume. Bei dieser konkreten Tat entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro.

Nach Einbruchsspuren: Polizei Salzgitter sucht Zeugen

Zeugen wenden sich an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970. Insbesondere ist die Polizei auf Zeugen angewiesen, die auch vor der Tat im Nahbereich der betroffenen Häuser auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben.

red

