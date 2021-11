Täter setzen Blitzer in Baddeckenstedt außer Betrieb

Unbekannte Täter haben in Baddeckenstedt, Ortsteil Oelber, an der Lichtenberger Straße einen mobilen Blitzer mit Farbe beschmiert. Hierdurch war es unmöglich, weitere Messungen vorzunehmen, teilt die Polizei mit. Festgestellt wurde der Fall am Sonntag gegen 20.40 Uhr.

Es entstand ein Schaden von mindestens 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Baddeckenstedt unter (05345) 928690 zu wenden.

Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat zudem am Sonntag gegen 21.45 Uhr einen 20-jährigen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Weil der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Drogen stand, veranlassten die Beamten einen Drogenvortest, der positiv ausfiel. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Einen ähnlichen Fall gab es laut Polizei am Montag gegen 1.25 Uhr in Lebenstedt in der Albert-Schweitzer-Straße. Die Beamten hielten einen 41-Jährigen an und überprüften ihn. Es habe Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum gegeben. Ein Drogenvortest sei positiv ausgefallen, eine Atemalkoholmessung habe einen Wert von über 0,6 Promille ergeben.

Die Polizei veranlasste daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und untersagte dem Mann die Weiterfahrt.

