Frauen löschen Brand eines Gartenzauns in Lebenstedt

Salzgitter. Abgesehen vom Feuer ermittelt die Polizei Salzgitter auch nach Farbschmiereien in Gebhardshagen und einer Trunkenheitsfahrt in Lebenstedt.

Drei aktuelle Fälle schildert die Polizei in ihrem Bericht am Mittwoch. Demnach haben bislang nicht ermittelte Täter in Lebenstedt an der Alfred-Delp-Straße am Dienstag, 9. November, 15 Uhr, vorsätzlich einen Brand an einem Gartenzaun verursacht. Es sei Schaden von mindestens 500 Euro entstanden. Der Brand habe nach bisherigem Ermittlungsstand von zwei Frauen gelöscht werden können, dafür bedanke ich die Polizei. Zeugen:(05341) 18970.

Rote Farbe an einer Mauer

Um Sachbeschädigung durch Graffiti geht es im zweiten Fall aus Gebhardshagen, Sandgrubenweg. Unbekannte hatten dort zwischen Samstag, 6. November, 8 Uhr, und Sonntag, 7. November, 9 Uhr, eine Grundstücksmauer mit roter Farbe besprüht und hierdurch einen Schaden von zirka 100 Euro verursacht, so die Polizei. Zeugen:(05341) 867240.

Alkotest ergibt fast 2 Promille

Fall 3: Ein 52-Jähriger war am Dienstag, 9. November, 18.30 Uhr, mit seinem Auto auf der Konrad-Adenauer-Straße in Lebenstedt unterwegs, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand, heißt es weiter. Ein von der Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von fast 2 Promille. Die Beamten hätten eine Blutprobe veranlasst, den Führerschein des Mannes sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

