Erdgaspreise steigen auch in Salzgitter ab Januar

Auch in Salzgitter werden die Erdgaspreise angepasst. Die Preise für Strom bleiben laut Energieversorger WEVG Salzgitter über die Jahreswende unverändert.

Die Beschaffungskosten für Erdgas seien explodiert, die Brennstoffpreise erhöhten sich aufgrund der hohen Nachfrage nach Steinkohle und Erdgas. Der relativ kalte Winter und vor allem die lange Kälteperiode im Frühjahr hätten zu niedrigen Erdgas-Speicherständen und zu einem späten Start der Wiederbefüllung geführt. Zusätzlich seien die internationalen Gasflüsse ungewöhnlich niedrig, so dass sich das Erdgas-Angebot verknappt habe.

Kosten für Emissionszertifikate können 2022 nicht aufgefangen werden

Energielieferanten in Deutschland müssten seit Jahresbeginn Emissionszertifikate für fossile Energieträger erwerben, dies regele das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), sodass klimaschädliche Emissionen in den Bereichen Verkehr und Gebäude ein Preisschild trügen. Das Auffangen dieser Kosten gelinge für 2022 nicht mehr, so der Energieversorger, da die Beschaffungskosten für Erdgas stark gestiegen seien und sich der CO 2 -Preis um weitere 0,11 Cent erhöhe. So erhöhe sich der Preis ab Januar um 1,35 Cent je Kilowattstunde inklusive Umsatzsteuer. Dies bedeute bei einem jährlichen Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden Mehrkosten von 22,51 Euro. Das entspreche 19,93 Prozent.

Aufgrund der Senkung der EEG-Umlage, die die am Energiemarkt stark gestiegenen Kosten für die Beschaffung, sowie die Erhöhung der Netzentgelte und staatlichen Umlagen kompensiere, blieben die Strompreise für die Haushaltskunden stabil. Der größte Hebel, den gestiegenen Heizkosten entgegenzuwirken, bleibe, den Verbrauch soweit wie möglich zu optimieren. Damit werde auch das Klima geschont.

Kunden können Kundenzentren für Beratung nutzen

In beiden WEVG-Kundencentern in Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße 7-11, und Salzgitter-Bad, Bohlweg 1, können sich die Kunden zu den aufgrund der Covid-19-Pandemie veränderten Öffnungszeiten zur Optimierung ihrer Energieprodukte beraten lassen: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, Donnerstag von 13 bis 17 Uhr.

Folgende Tipps hat die WEVG, um Heizkosten zu sparen und das Klima zu schonen:

• Fenster nicht auf Dauerkipp stellen, sondern lieber öfter für ein paar Minuten stoßlüften.

• Keine Möbel oder Gardinen vor die Heizung stellen bzw. hängen.

• Räume wohltemperieren. Jedes Grad weniger Raumtemperatur spare etwa sechs Prozent Heizenergie.

• Als ideale Temperaturen gälten in Wohnräumen 20 bis 22 Grad, dies entspreche meistens der Thermostat-Stufe 2 bis 3.

• Undichte Türen und Fenster (wenn möglich) abdichten.

• Programmierbare Heizkörper-Thermostate anbringen.

• Warmwasser sparen: Duschen statt baden. Sparduschkopf und Durchflussbegrenzer installieren.

