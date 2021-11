Lobmachtersen. Eine 14-Jährige ist auf der Kreisstraße 26 in Lobmachtersen angefahren worden. Die Fahrerin flüchtete – meldete sich dann aber bei der Polizei.

Crash zwischen PKW und Kind PKW streift in Lobmachtersen 14-Jährige im Vorbeifahren

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fußgängerin kam es nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 17.10 Uhr auf der Kreisstraße 26 in Lobmachtersen. Demnach war eine 41-Jährige mit ihrem Wagen Richtung Lobmachtersen unterwegs, als sie eine in gleicher Richtung gehende 14-jährige Schülerin übersehen habe.

Spiegel streift das Mädchen

Der rechte Außenspiegel habe beim Vorbeifahren den linken Arm des Kindes touchiert. Die Frau sei einfach weitergefahren. Die Schülerin sei ins Krankenhaus gefahren worden. Die Autofahrerin habe sich dann später telefonisch bei der Polizei gemeldet. Der genaue Unfallhergang werde noch ermittelt. Gegen die Frau laufe ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

PKW hat keinen Versicherungsschutz

Wegen eines ungültigen Versicherungsschutzes seines PKW muss sich ein 33-jähriger Autofahrer verantworten. Die Polizei kontrollierte ihn am Donnerstag gegen 0.30 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Straße. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein.

