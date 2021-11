Neuer Salzgitter-Kalender bietet besondere Ansichten

Er ist da: der neue Kalender mit Ansichten von Salzgitter. Auch in diesem Jahr haben sich der Fotograf André Kugellis und die Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH (WIS) laut Mitteilung zusammengetan, um für das Jahr 2022 einen Kalender mit besonderen Ansichten aus Salzgitter aufzulegen.

Fotos der verschiedenen Jahreszeiten

Beeindruckende Bilder Salzgitters begleiten demnach durch die Jahreszeiten. Ob Luftaufnahmen tief verschneiter Winterlandschaften, Sommerimpressionen vom Salzgittersee oder Sehenswürdigkeiten zwischen bunten Herbstbäumen: Der Kalender zeige die Vielseitigkeit und die Schönheit Salzgitters.

„Ganz besonders gut gelungen“

Björn Gläser sei Initiator des Kalenders bei der WIS. „Ich finde, dieses Mal ist er uns ganz besonders gut gelungen“, glaubt Fotograf André Kugellis.

Der Kalender Salzgitter 2022 kann in den Formaten DIN A3 für 10 Euro und DIN A2 (15 Euro) an folgenden Verkaufsstellen erworben werden: diverse Buchhandlungen in Salzgitter, Tourist-Info (in der Stadtbibliothek) am Marktplatz in SZ-Bad, bei der WIS, Windmühlenbergstraße 20 in Salzgitter-Bad, Thermalsolbad Salzgitter-Bad sowie online über https://stadtbotschafter.de/shop/salzgitter/

red

