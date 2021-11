Premiere Erstmals „Stolpersteine“ in Salzgitter verlegt

„Stolperstein“-Erfinder Gunter Demnig (mit Hut) und Metin Erdogan vom SRB verlegen die sieben „Stolpersteine" vor dem Gänsebleek 13 in Salder.

Salder. Die Gedenktafeln erinnern an die jüdische Familie Kleeblatt in Salder, die zum Teil in Auschwitz ermordet wurde.