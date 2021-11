Salzgitter. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei einer weiteren Kontrolle untersagten Beamten einem 25-Jährigen die Weiterfahrt.

Unfall BMW-Fahrer fährt 16-jährige Fußgängerin in Salzgitter an

Auf der Theodor-Heuss-Straße in Salzgitter ist am Sonntag, 28. November, gegen 18.30 Uhr eine 16-jährige Fußgängerin von einem Autofahrer angefahren und verletzt worden, teilt die Polizei in Salzgitter mit.

Die Frau habe unvermittelt die Straße betreten und diese überqueren wollen, so dass der 33-jährige BMW-Fahrer trotz Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die Frau wurde durch den Zusammenprall verletzt und vor Ort von einer alarmierten Rettungswagenbesatzung behandelt.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt ausgeschaltet

Die an dieser Stelle sich befindende Ampelanlage war laut Polizei zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Die 16-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum eingeliefert. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt.

Lesen Sie auch:

Polizei Salzgitter kontrolliert VW-Fahrer

Am Sonntagvormittag, 28. November, gegen 10.30 Uhr hat eine Streifenwagenbesatzung einen 25- jährigen Fahrer eines Volkswagens in Salzgitter-Sauingen kontrolliert. Darüber informiert die Polizei Salzgitter. Während der Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte.

25-Jähriger unter Alkoholeinfluss: Polizei untersagt ihm die Weiterfahrt

Nach einem Atemalkoholtest mit dem Ergebnis 1,64 Promille erhärtete sich der Verdacht. Bei dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein des 25-Jährigen sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de