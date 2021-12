30 Verstöße gegen die Corona-Regeln in Salzgitter

Im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) haben sich am Dienstag ab 8.30 Uhr Salzgitterander Polizisten, Mitarbeiter der Bereitschaftspolizei Braunschweig, des kommunalen Ordnungsdienstes Salzgitter und der örtlichen Verkehrsbetriebe (KVG) für eine gemeinsame Kontrolle getroffen. Im Vordergrund stand laut Mitteilung die Überwachung der geltenden Corona-Bestimmungen in Bezug auf die Einhaltung der 3G-Regelung sowohl in den Verkehrsmitteln des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als auch in einem Einkaufsmarkt.

Bis zur Mittagszeit gab es 40 Beanstandungen

Bereits bis zirka 12 Uhr habe es 40 Beanstandungen gegeben. Bei sechs davon seien Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet worden. Kontrolliert worden sei bis einschließlich 18.30 Uhr.

Neben Nutzerinnen und Nutzern des Öffentlichen Personennahverkehrs standen laut Mitteilung weiterhin im Fokus Lebensmittelmärkte, Einrichtungen der körpernahen Dienstleistungen, Gastronomiebetriebe sowie Spielhallen. Insgesamt hätten bei den Kontrollen an diesem Tag 225 Personen gegen die Corona-Auflagen verstoßen.

In 30 Fällen gab es erkennbare Verstöße

Größtenteils seien diese jedoch gering gewesen, sodass keine Anzeigen gefertigt worden seien. In fast 30 Fällen jedoch seien die erkennbaren Verstöße derart gravierend gewesen, dass Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden seien.

Grundsätzlich lobt die Polizei „die fast durchgängig erkennbare Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für die getroffenen Maßnahmen“. Zudem appelliert sie an alle, sich an die geltende Corona-Allgemeinverfügung der Kommune zu halten. Außerdem kündigt sie weitere Maßnahmen und Überprüfungen an.

