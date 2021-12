Salder. Die Förster in Salder bieten auch in diesem Jahr trotz Corona ein Stück Tradition in der Vorweihnachtszeit.

Am 11. und 12. Dezember Weihnachtsbaumschlagen im Salzgitter-Höhenzug

An diesem Samstag und Sonntag, 11. und 12. Dezember, findet im Salzgitter-Höhenzug das traditionelle Weihnachtsbaumschlagen statt. „Damit bieten die Försterinnen und Förster aus der Revierförsterei Salder ein Stück Tradition in der durch Corona dominierten Vorweihnachtszeit.“ Das teilt Dirk Strauch von den Niedersächsische Landesforsten mit.

Im Vorfeld wurde mit den örtlichen Behörden ein Hygienekonzept aufgestellt, um allen Besuchern beim Aussuchen oder Schlagen des Familien-Weihnachtsbaumes höchstmögliche Sicherheit zu garantieren. Es gelten die Corona-Regeln mit FFP2-Maskenpflicht in den gekennzeichneten Bereichen. Auch in diesem Jahr werden keine Getränke und gegrillten Bratwürste im Wald verkauft. „Die Bio-Weihnachtsbäume und Wildspezialitäten zum Mitnehmen werden wie jedes Jahr angeboten“, so Strauch.

Am 11. und 12. Dezember haben die Kunden wie gewohnt in der Zeit von 8 bis 15 Uhr die Möglichkeit, zwischen bereits geschlagenen und noch stehenden Bäumen auszuwählen. Im Angebot sind Fichten, Blaufichten und Nordmanntannen in allen Größen. Die Förster haben die Baumpreise nicht erhöht.

Das Team an der Jagdhütte bietet neben Wild-Weihnachtsbraten die vakuumierte Wildbratwurst und andere Wildspezialitäten (Leberwurst, Mettwurst) fürs Weihnachtsfest an.

Aber auch auf dem Hof der Försterei Salder im Forstweg 1 finden Kunden ab 11. Dezember bis zum Heiligen Abend ihren Wunsch- Weihnachtsbaum.

Anfahrt:Für die Weihnachtsbaumverkaufsfläche steht leider keine Adresse für das Navi zur Verfügung.

Anfahrt über Lichtenberg: Fahren Sie von Lichtenberg in Richtung Oelber am weißen Wege und verlassen Sie in Altenhagen die Burgbergstraße (für das Navi: Altenhagen 1, 38228 Salzgitter), ab hier folgen Sie den Weihnachtsbaumschildern und fahren in den Wald.

Anfahrt über Gebhardshagen: Fahren Sie von Gebhardshagen in Richtung Steinlah und verlassen Sie, nachdem Sie an der Gebhardshagener Sportanlage vorbeigefahren sind, vor der Eisenbahnbrücke die Landesstraße 670 und fahren nach Norden in den Wald (für das Navi: Gustedter Straße 157A, 38229 Salzgitter), ab hier folgen Sie den Weihnachtsbaumschildern.

