Pläne für Mensa im Gymnasium Fredenberg nehmen Hürde im Ortsrat

Bislang ist das Gymnasium am Fredenberg das einzige von dreien in Salzgitter, das ein Mittagessen nur in begrenztem Maße anbieten kann. Der Ganztagsschule fehlen schlicht die Räumlichkeiten, die Cafeteria ist klein und sanierungsbedürftig. Nach dem Scheitern der vorgesehenen Zentralmensa im Verbund mit den benachbarten Berufsbildenden Schulen, der Real- und der Hauptschule musste eine andere Lösung her.

Die nächste Hürde für eine Veränderung der Situation wurde am Mittwochabend im Ortsrat Nord genommen: Die Bürgervertretung votierte einstimmig für die Entwürfe der Stadtverwaltung. Sie sehen vor, den Eingangsbereich der Schule zur Mensa umzubauen. Knapp 600.000 Euro soll das kosten.

Die 240 Quadratmeter große Halle bedarf einiger Anpassungen und soll am Ende für verschiedene Zwecke genutzt werden können. Zur Abgrenzung vom Treppenhaus soll eine Zwischenwand samt Brandschutztür eingezogen werden. Die Küche samt Nebenräumen ist nach den Plänen der Stadtverwaltung im östlichen Bereich vorgesehen. Einen Anstrich sowie neugestaltete Fußböden und Decken soll das Ganze auch bekommen.

Auch die teils abgängige Fassade soll erneuert werden. Beginnen sollen die Arbeiten im kommenden Jahr, fertig wäre man 2023 – zuvor muss das Projekt im Dezember aber noch durch mehrere Fachausschüsse sowie den Rat der Stadt. Wenn man dort ähnlich einhellig agiert wie im Ortsrat Nord, sollte das kein Problem sein.

Radweg an der Nord-Süd-Straße wird saniert

Ähnlich diskussionsfrei verabschiedete das Gremium ein weiteres Bauvorhaben. Dabei geht es um die Erneuerung des Radwegs an der Nord-Süd-Straße im Bereich zwischen der Kreuzung Diebesstieg und Am Hillenholz. Der Zustand des 650 Meter langen Radwegs, der parallel zur Fahrbahn verläuft, wird im Kataster der Stadt als nicht mehr verkehrssicher eingestuft.

Ohne Gegenstimme empfahl der Ortsrat die Sanierung. Die Oberfläche soll dann nicht mehr aus Betonplatten, sondern einer Asphaltschicht bestehen. Die geplanten Kosten liegen bei 172.000 Euro. Stimmt auch der nichtöffentliche Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 21. Dezember zu, soll das Vorhaben im kommenden Jahr umgesetzt werden. Die Stadt hofft auf eine Förderung seitens des Landes von bis zu 75 Prozent.

In Sachen Verkehr fragt die SPD-Fraktion bei der Verwaltung nach, wann mit einer Umsetzung der geplanten Eltern-Haltezone auf der Umfahrung vor dem Schloss Salder zu rechnen ist? Diese Maßnahme war Ende Oktober mit der Schulleitung, Eltern, der Verkehrswacht und Ortsratsmitgliedern verabredet worden. So soll die schwierige Verkehrslage um die Grundschule entzerrt werden, sagte Ortsratsmitglied Tim Lolies.

Eine Antwort steht noch aus – sie wurde für die nächste Sitzung des Ortsrats im Februar in Aussicht gestellt.

