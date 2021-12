Polizei meldet mehrere Einbrüche und Diebstähle in Salzgitter

Unbekannte haben im Zeitraum vom 1. November bis 9. Dezember, 10 Uhr von einem Opel Astra und einem Opel Vectra in der Maybachstraße, Salzgitter-Bad die noch verbauten Katalysatoren ausgebaut. Die Fahrzeuge standen auf einem Firmengelände, wie die Polizei informiert. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1200 Euro. Zeugen melden sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 825-0.

Täter scheitern an einer Terrassentür eines Wohnhauses in Lebenstedt

Außerdem haben Unbekannte versucht, eine Terrassentür eines Wohnhauses im Helene-Weber-Ring in Lebenstedt aufzuhebeln. Die Tat geschah zwischen dem 21. November und dem 9. Dezember, 16.45 Uhr. Ins Haus sind die Täter laut Polizei nicht gekommen. Es wurde ein Schaden von 500 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter (05341) 1897-0 entgegen.

Täter haben zwischen dem 7. Dezember, 18.30 Uhr und 9. Dezember, 12 Uhr, vermutlich mittels eines Pflastersteines die Fahrerscheibe eines in der Berliner Straße in Lebenstedt parkenden Mercedes eingeworfen und daraufhin die Motorhaube des Pkw geöffnet. Aus dem Motorraum bauten sie laut Polizei diverse Fahrzeugteile aus, sodass der Motor nicht mehr gestartet werden konnte.

Unbekannte brechen in Autos der Marke BMW in Salzgitter ein

Im Kranichdamm, im Falkenhorst und in der Ludwig-Erhard-Straße in Lebenstedt sind Täter im Zeitraum vom 8. Dezember, 19.30 Uhr und 9. Dezember, 13 Uhr in mindestens drei abgestellte Fahrzeuge der Marke BMW eingebrochen. Sie haben daraus elektronisches Equipment wie Navigationsgerät, Radio sowie Lenkräder und anderes individuelles Diebesgut der Fahrzeugnutzer mitgenommen. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 7000 Euro. Zeugenhinweise an (05341) 18970.

red

