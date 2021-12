Zwei Männer (19, 24) aus Salzgitter wurden festgenommen. Es handelt sich um zwei Einbrecher, die nicht nur für eine Tat in Barum verantwortlich sein sollen, glauben Ermittler die Polizei Salzgitter. (Symbolfoto)

Salzgitter. Die Polizei nimmt an, dass sie für eine Tat in Salzgitter-Barum und weitere Einbrüche in der Nähe verantwortlich sind.