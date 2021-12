Impfaktion für Kinder in Salzgitter – Mann beschimpft Helfer

Salzgitter. Während der Impfaktion für Kinder am Samstag fährt ein Auto langsam am Impfzentrum Salzgitter vorbei – die Polizei besucht den Fahrer später zuhause.

Einen irritierenden Vorfall am Impfzentrum in Salzgitter meldet die Polizei. Während der Sonder-Impfaktion für Kinder am Samstagmittag soll ein Mann mit seinem Auto langsam an der Örtlichkeit in der Hans-Birnbaum-Straße vorbeigefahren sein.

Dabei rief er Zeugen zufolge: „Ihr seid alles Impfschweine“ in Richtung des Personals. Anschließend brauste der Mann schnell davon. Mehrere Kinder waren zugegen, sie konnten dort auch ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr anschauen und bekamen Süßigkeiten vom Weihnachtsmann.Eine Mitarbeiterin des Sicherheitspersonal merkte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs und informierte die Polizei. Die Beamten ermittelten den Halter des Wagen uns besuchte ihn an dessen Wohnanschrift im Stadtteil Sauingen.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fahrer bekommt Besucher von einer Streife

Bei dem 62 Jahre alten Mann handele es sich offensichtlich um einen Coronakritiker, schildert ein Sprecher der Polizei Salzgitter. Er erwartete die Beamten bereits. Zwar räumte er ihnen gegenüber ein, am Impfzentrum vorbeigefahren und auch etwas gerufen zu haben, eine Beleidigung streitet er jedoch ab. „Wissen Sie eigentlich, was Sie da tun“, will er geäußert haben. Zeugen schildern anderes. Gegen den 62-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de