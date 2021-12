Diebe bauen in Salzgitter Katalysator aus

Einen noch verbauten Katalysator haben Unbekannte aus einem PKW auf der Breslauer Straße in Thiede erbeutet. Tatzeit laut Polizei: zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Schaden: etwa 800 Euro. Gescheitert sind Täter bei einem versuchten Einbruch in Büroräume an der Berliner Straße in Lebenstedt zwischen Freitag, 14 Uhr, und Dienstag, 14.45 Uhr. Erfolgreich jedoch waren Einbrecher am Dienstag zwischen 6 und 17.15 Uhr auf der Alten Poststraße in Thiede. Die Täter hebelten ein Fenster des Hauses auf. Offensichtlich, so die Polizei, entkamen die Täter ohne Beute. Schaden: etwa 600 Euro.

Beute waren Bargeld und elektronische Geräte

Bargeld und teilweise auch elektronische Geräte erbeuteten hingegen Unbekannte sowohl an der Straße Am Strauchholz in Gebhardshagen als auch am Braunsberg in Salzgitter-Bad. Im ersten Fall am Dienstag zwischen 7 und 18.30 Uhr, im zweiten zwischen 17 und 23 Uhr. Zeugenhinweise in allen Fällen nimmt die Polizei in Salzgitter entgegen unter (05341) 18970.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

59-Jährige wird bei Unfall auf der B6 schwer verletzt

Wieder gab es an der Posthofkreuzung an der B 6 einen Unfall: Der Wagen einer 59-Jährigen stieß am Mittwoch kurz vor 9 Uhr mit einem LKW-Auflieger zusammen. Die Frau kam laut Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Feuerwehren Othfresen und Liebenburg befreiten sie aus ihrem zerstörten PKW. Unverletzt blieb nach ersten Erkenntnissen der 24-jährige LKW-Fahrer aus der Region Eichsfeld/Duderstadt. Die Frau aus dem Landkreis Goslar war nach Polizeiangaben Richtung Salzgitter unterwegs. An der Kreuzung habe die Ampel grün gezeigt, ebenso für den entgegenkommenden Rüben-LKW, der Richtung Zuckerfabrik Schladen abbiegen wollte. Der Fahrer habe den PKW offenbar übersehen. Der Schaden am LKW sei eher gering, am PKW entstand Totalschaden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de