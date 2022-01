Mann bedroht Passanten mit Schlagstock in Gebhardshagen

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist ein 44-jähriger Mann ohne erkennbaren Grund am 2. Januar gegen 22.10 Uhr in der Straße Delle in Gebhardshagen auf eine 30-jährige Frau und einen Mann im Alter von 32 Jahren zugegangen und hat sie mit einem Schlagwerkzeug, einem Teleskopschlagstock, bedroht. Das teilt die Polizei Salzgitter in einer Pressemitteilung mit.

44-Jähriger schlägt auf fahrende Autos in Gebhardshagen ein

Noch während der Sachverhaltsaufnahme hat die Polizei den Hinweis erhalten, dass ein Tatverdächtiger – später als der 44-jährige Tatverdächtige ermittelt – versucht hatte, auf einen fahrenden Porsche in der Straße Delle einzuschlagen. Nur durch eine Ausweichbewegung des Fahrers konnte verhindert werden, dass der Tatverdächtige den Wagen trifft.

Auf einen weiteren fahrenden Pkw aus dem Landkreis Peine soll der Tatverdächtige eingeschlagen haben. Er habe mit dem Schlagwerkzeug auf den linken Außenspiegel geschlagen und diesen möglicher Weise auch beschädigt. Das Auto entfernte sich schließlich vom Tatort, informiert die Polizei. Die Beamten bitten den Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeuges aus dem Landkreis Peine, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 825-0 zu melden.

Polizei Salzgitter findet Beweismittel in der Wohnungs des Tatverdächtigen

Im Zuge polizeilicher Ermittlungen und nach einem Hinweis eines Zeugen konnte die Polizei den Tatverdächtigen ermitteln. Nach einer Wohnungsdurchsuchung konnten bei dem Mann aus Salzgitter Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Er stand zum Zeitpunkt der Tat unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,6 Promille. Gegen den Mann ermittelt die Polizei wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Verstoßes nach dem Waffengesetz.

