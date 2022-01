Körperverletzung Täter attackieren Mann in Salzgitter: 24-Jähriger schwer verletzt

In Salzgitter-Bad wurde ein 24-jähriger Mann von drei Unbekannten schwer verletzt. (Symbolbild)

Salzgitter-Bad. Bei einem Spaziergang geraten zwei 24-Jährige in Salzgitter-Bad in ein Streitgespräch mit drei Unbekannten. Am Ende ist einer schwer verletzt.