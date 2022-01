Unfall auf B 248 bei Lobmachtersen – Verursacher flüchtet

Bei einem Überholmanöver auf der B 248 zwischen Lobmachtersen und Barum ist es am Dienstag gegen 7 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 22-Jähriger verletzt wurde. Der vermeintliche Verursacher ist laut Polizei flüchtig.

Trotz Gegenverkehrs überholt PKW

Er sei mit seinem PKW in Richtung Barum gefahren, als er nach der Ortsausfahrt Lobmachtersen offensichtlich trotz Gegenverkehrs drei vor ihm fahrende Fahrzeuge habe überholen wollen. Ein entgegenkommender Wagen mit dem 22-Jährigen als Fahrer habe stark bremsen müssen und sei mit einer Leitplanke kollidiert. Schaden: mindestens 5000 Euro.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei kontrolliert Friseurgeschäfte

Bei Kontrollen mehrerer Friseurgeschäfte am Dienstag ab 9.30 Uhr an der Berliner Straße hat die Polizei eigenen Angaben zufolge mehrere Verstöße festgestellt. Die Beamten hätten beanstandet, dass sowohl die geforderten FFP2-Masken nicht getragen als auch Kundenkontakte nicht entsprechend dokumentiert wurden. Die Polizei leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und kündigt nun, insbesondere im Zusammenwirken mit der Stadt, weitere Kontrollen an. Die Bevölkerung wird gebeten, sich an die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen zu halten.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de