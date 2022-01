LKW kippt auf Autobahn 39 bei Salzgitter um – Vollsperrung

In den frühen Morgenstunden hat sich auf der Autobahn 39 in Fahrtrichtung Baddeckenstedt kurz vor der Ausfahrt Lebenstedt-Süd ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei vor Ort mitteilt, sei der alleinbeteiligte LKW-Fahrer während der Fahrt eingeschlafen, habe in der Folge kurz vor einer Brücke einen Pfeiler touchiert und wurde dann in Seitenlage auf der linken Fahrspur gestoppt. Einem Wunder sei es zu verdanken, dass die hinterherfahrenden Fahrzeuge diese Lage sofort bemerkten und bremsten.

Durch einen beherzten Zeugen, der vor Ort war, konnte der Fahrer aus seiner Kabine befreit werden, und durch die schnell eintreffenden Rettungskräfte weiterversorgt werden. Wie außerdem bekannt wurde, war die Ladung des Fahrers nach ersten Erkenntnissen nicht gesichert. Beladen war dieser mit mehreren Tonnen Granulat, die keine Gefahr darstellen. Für die Unfallaufnahme musste die A39 zunächst zwischenzeitlich in Fahrtrichtung Westen komplett gesperrt werden. Kurzzeitig floss der Verkehr wieder auf einer Spur.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Vollsperrung der Richtungsfahrbahn bis zum Mittag

Seit etwa sieben Uhr bis zum Mittag ist die Richtungsfahrbahn wegen der Bergung des LKW voraussichtlich bis zum Mittag wieder komplett gesperrt. Eine Umleitung ist über die Ausfahrt Salzgitter-Watenstedt eingerichtet. Der verletzte Fahrer wurde mittels eines Rettungswagen abtransportiert. Die Ermittlungen zum weiteren Unfallhergang dauern derweil an.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de