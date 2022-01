Testpflicht für Kita-Kinder in Salzgitter

Ein Kita-Kind und seine Mutter warten auf das Ergebnis eines Corona-Selbsttests. Ab Donnerstag gilt in Kitas in Salzgitter eine Testpflicht für Kinder..

Mitte Januar war in mehr als der Hälfte der 51 Kindergärten in Salzgitter das Corona-Virus nachweisbar. „Seit diesem Zeitpunkt hat sich die Infektionslage in den Einrichtungen nochmals zunehmend verschärft, sodass gegenwärtig nahezu jeder Kindergarten im Stadtgebiet mindestens einen Infektionsfall mit dem Coronavirus aufweist“, teilt die Stadt mit. Daher werde nun von Donnerstag an eine tägliche Testpflicht für die Mädchen und Jungen in den Kitas einführen.

Die Testpflicht für die Kinder gilt ab Donnerstag – Tests können ab Dienstag in den Kitas abgeholt werden

„Es gilt, frühzeitig Infektionsquellen zu entdecken und Infektionsketten zu unterbrechen“, sagt Oberbürgermeister Frank Klingebiel. „Das Land stellt ab dem 15. Februar entsprechend der dann geltenden Landesverordnung Tests für betreute Kinder in Kindertageseinrichtungen ab Vollendung des dritten Lebensjahres zur Verfügung. Solange wollen wir in Salzgitter aufgrund der Lage vor Ort nicht warten und haben auf städtische Kosten bereits Test-Kits beschafft und an die Einrichtungen geliefert.“

Diese reichen die Tests in der benötigten Stückzahl kostenfrei an die Erziehungsberechtigten weiter, so dass auch keine finanzielle Mehrbelastung für die Familien besteht, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Rund 18.000 Tests benötigt die Stadt in der Woche, damit alle Kinder täglich getestet werden können.

So soll das Prozedere von Donnerstag an laut Stadtverwaltung sein: Zutritt zur Kindertageseinrichtung ist Kindern ab drei Jahren ab kommenden Donnerstag, 3. Februar, grundsätzlich nur dann möglich, wenn ein negativer Test vorgelegt wird. Das heißt konkret: Neben der Vorlage einer Bestätigung des negativen Ergebnisses eines Selbsttests durch die Erziehungsberechtigten kann auch ein zertifiziertes negatives Testergebnis vorgelegt werden. Der verpflichtende Test kann ausnahmsweise auch vor Ort in dem jeweiligen Kindergarten unter Aufsicht der Erzieherinnen und Erzieher durchgeführt werden.

Von der Testpflicht ausgenommen sind diejenigen betreuten Kinder, bei denen aufgrund einer nachgewiesenen Auffrischungsimpfung („Booster“) davon ausgegangen werden kann, dass ein ausreichender Immunschutz gegen eine Infizierung mit dem Coronavirus besteht.

Auch die FFP-2-Maskenpflicht auf den Wochenmärkten wird verlängert

Die Testpflicht im Kindergarten tritt ab Donnerstag in Kraft. „So haben alle Betroffenen die Möglichkeit, sich auf diese Änderung einzustellen und benötigte Tests in der jeweiligen Kita ab Dienstag abzuholen“, so Oberbürgermeister Klingebiel.

Eine weitere Regelung in der Allgemeinverfügung betrifft die Mund-Nasen-Bedeckung auf Wochenmärkten. Ursprünglich war diese bis zum 2. Februar begrenzt und wird nun mit Blick auf die rasante Ausbreitung der Omikron- Variante und der damit einhergehenden nur noch sehr eingeschränkt möglichen Kontaktnachverfolgung bis zum 23. Februar verlängert, teilt die Verwaltung abschließend mit.

