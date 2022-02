Einbruch in Lebenstedter Kranich-Gymnasium: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind im Lebenstedter Kranich-Gymnasium eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat schon zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Montagmorgen 6.30 Uhr. Unter Gewaltanwendung drangen die Täter in den Schulkomplex in der Straße „An der Windmühle“ ein und verursachten einen Schaden von mindestens 2000 Euro.

Unklar ist bislang, mit welcher Beute die Diebe davonkamen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 zu melden.

Mehrere Dutzend Reifensätze aus Lebensteder Autohaus gestohlen

Aus einem Autohaus an der Neißestraße in Lebenstedt haben bislang unbekannte Täter rund 30 Pkw-Reifensätze gestohlen. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen sollen sie gewaltsam die Garage des Autohauses geöffnet und zugeschlagen haben. Der Wert ihrer Beute soll rund 16.000 Euro betragen. Wie die Polizei berichtet, sollen sie zum Abtransport einen größeren Wagen genutzt haben. Zeugenhinweise gehen an die 05341/1897-0

Einbruchsversuch in der Borsigstraße scheitert

In einem Wohnhaus in der Lebenstedter Borsigstraße wurden Einbrecher während der ihrer Tat gestört. Am Montagabend gegen 19.30 Uhr versuchten Unbekannte die Terrassentür einer Wohnung aufzubrechen und wurden währenddessen offensichtlich von den Bewohnern überrascht. Die Täter flohen anschließend in unbekannte Richtung. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben ca. 500 Euro.

