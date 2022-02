Polizei: 32-Jährige rammt in Salzgitter-Bad anderes Auto

Salzgitter. In der Braunschweiger Straße kam es am Dienstag zu einem Auffahrunfall. Ein Busfahrer hatte eine Frau einfach durchgewunken – und fuhr einfach weiter.

In Salzgitter-Bad in der Braunschweiger Straße, kurz vor der Einmündung zur Breslauer Straße, ist es am vergangenen Dienstag zu einem Auffahrunfall gekommen.

Laut Polizei fuhr eine 32-jährige Autofahrerin von einem Grundstück in die Braunschweiger Straße ein und wollte nach links in Richtung der Bundesstraße 6 zu fahren. Ein auf der rechten Spur in Fahrtrichtung Beinum haltender roter Linienbus soll der Autofahrerin die Fahrt ermöglicht haben, indem er ihr ein Handzeichen gegeben haben soll.

Busfahrer soll sich bei Polizei melden

Als sie Gas gab, stieß sie jedoch mit einem anderen Auto zusammen, das laut Polizei „ordnungsgemäß links am roten Linienbus vorbeifuhr“. Obwohl der Unfall deutlich direkt vor dem Linienbus stattgefunden haben soll, setzte der Busfahrer seine Fahrt fort. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein „nicht unerheblicher Sachschaden“. Zeugen des Unfalles, insbesondere der Busfahrer, werden gebeten, sich mit der Polizei unter (05341) 8250 in Verbindung zu setzen.

