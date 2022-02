Salzgitter bleibt vorerst vom Sturmtief weitgehend verschont

Salzgitter. Feuerwehr und Polizei in Salzgitter sind gut vorbereitet und waren Donnerstag ganztägig im Einsatz. Chaos gibt es bei der Bahn und in den Wäldern.

So fest im Griff, wie ursprünglich erwartet, hatte das Sturmtief „Ylenia“ das Stadtgebiet Salzgitter nicht. Der Sturm geht jedoch weiter. Der Deusche Wetterdienst prognostiziert eine weitere Sturmfront ab Freitagnachmittag.

Laut Stadt rückten die Feuerwehren der Stadt in der Nacht zu Donnerstag zu insgesamt 25 wetterbedingten Einsätzen in Gebhardshagen, Lichtenberg und Salzgitter-Bad aus. Personen seien nicht verletzt worden. Auch am Donnerstag war die Berufsfeuerwehr Salzgitter den ganzen Tag wetterbedingt im Einsatz. Laut Pressesprecher der Feuerwehr sind die Fahrzeuge unter anderem mit Kettensägen ausgestattet. „Wir sind nach wie vor standardmäßig gut vorbereitet“, heiß es seitens der Feuerwehr, die eng mit der Polizei zusammenarbeitet. „Sollten Dachziegel herunterfallen oder Bäume umstürzen, sind wir vor Ort und sperren die Gefahrenstelle ab“, informiert Matthias Pintak, Sprecher der Polizei Salzgitter.

Auf der Albert Schweitzer Straße in Lebenstedt ist ein Baum auf ein Auto gestürzt. Foto: Rudolf Karliczek

Polizei Salzgitter sensibilisiert Bürgerinnen und Bürger

„Wir können die Leute nur sensibilisieren“, sagt Pintak. Vor allem in den sozialen Medien habe die Polizei auf das Wetter und die damit einhergehenden Gefahren aufmerksam gemacht. Bürgerinnen und Bürger sollen zu Hause bleiben und nicht in den Wald gehen. Auch auf mögliche Hinweise aus der Bevölkerung sei die Polizei angewiesen.

Strumtief „Ylenia“ hat den Bahnverkehrs fest im Griff – auch in Salzgitter

Größeres Chaos herrschte bei der Deutschen Bahn. Der Bahnverkehr war am Donnerstag stark beeinträchtigt. So kam es zu Verspätungen und Ausfällen von Zügen im Regionalverkehr, wie etwa zwischen Braunschweig und Lebenstedt. „Die Deutsche Bahn arbeitet mit Hochdruck daran, Gleise von Bäumen und Ästen zu befreien, Oberleitungen zu reparieren und beschädigte Leitungsmasten instand zu setzen“, heißt es seitens der Deutschen Bahn.

„Sobald die Strecken wieder frei sind, geht es peu a peu weiter.“ Bahnreisende müssten trotzdem noch bis voraussichtlich Samstag mit Zugausfällen und -verspätungen rechnen. Alle Fahrgäste, die ihre für den Zeitraum vom 17. bis 20. Februar geplante Reise aufgrund des aktuellen Wetters verschieben möchten, können ihre bereits gebuchten Tickets für den Fernverkehrs bis einschließlich 27. Februar flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren, wie die Deutsche Bahn informiert.

Fahrgäste seien weiterhin angehalten, sich auf der Webseite der Bahn oder in der App über ihre Verbindungen zu informieren.

Revierförsterei Salder hatte aufgrund des Sturms viel zu tun

Frank Täge, Förster in der Revierförsterei Salder, hatte am Donnerstagnachmittag viel zu tun und „noch keinen Überblick“, wie er mit Bezug auf den noch währenden Sturm sagte. ,,Ich kontrolliere die Wege und öffentlichen Straßen“, sagte er, ,,und bin noch längst nicht überall gewesen.“ Bislang habe es aber nur einzelne umgefallene Bäume gegeben, keine großflächigen Ereignisse. Auch an den Siedlungsrändern in unmittelbarer Nähe zum Waldbestand sei es zu umgefallenen Bäumen gekommen. Zum genauen Ausmaß und auch Schaden im Bereich der Revierförsterei könne er erst etwas sagen, wenn der Sturm vorbei ist.

Sicher ist: ,,Es gibt eine Menge aufzuräumen!“ Aber auch das kann, um eine Eigengefährdung zu vermeiden, erst nach Beendigung des Sturms erfolgen. Fälle wie etwa ein umgestürzter Baum, dessen Krone im Nachbarbaum verhakt sei und drohe, herunterzufallen, müssen Täge und seine Männer ausfindig machen und die Gefahr beseitigen. Die Förster warnen jedenfalls davor, bei Sturm im Wald Spaziergänge zu unternehmen und kündigen schon an, dass am Wochenende der Wald gegebenenfalls noch nicht vollständig ,,aufgeräumt“ sei.

Im Landkreis Goslar fällt der Unterricht erneut aus

Zu einem erneuten Unterrichtsausfall an allgemein- und berufsbildenden Schulen kommt es am Freitag im Landkreis Goslar. Darüber informiert der Landkreis. Der Grund für die neuerliche Absage liege in der Schülerbeförderung, die weiterhin nicht flächendeckend sichergestellt werden kann. „Die Einstellung des Schülerverkehrs führt zwar zum Unterrichtsausfall, entbindet die Schulen aber nicht von ihrer Verpflichtung, eine Betreuung für alle Schülerinnen und Schüler sicherzustellen. Darauf möchte ich nochmals ganz deutlich hinweisen“, wird Landrat Dr. Alexander Saipa zitiert.

