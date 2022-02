Der Seeweg in Salzgitter ist nach dem Ausbau freigegeben

Lebenstedt. Die Arbeiten an dem 400 Meter langen Seeweg in Salzgitter haben drei Monate gedauert und etwa 350.000 Euro gekostet.

Die Ausbauarbeiten am Seeweg sind abgeschlossen, der Weg ist wieder nutzbar. Der wichtige Verbindungsweg zum Salzgittersee ist nun barrierefrei und besser beleuchtet, teilt die Stadt mit. Im März werden demnach noch drei Bänke aufgestellt, die Rad- und Fußwegmarkierungen aufgebracht und Bäume und Sträucher gepflanzt.

Rund drei Monate haben die Ausbauarbeiten an dem etwa drei Meter breiten und 400 Meter langen Weg nördlich des Helios-Klinikums gedauert, heißt es in der Mitteilung weiter.

Das ist neu: Der Weg wurde auf vier Meter verbreitert und neu asphaltiert. Auf diesem Weg wird es eine sichtbare Unterteilung für die Fußgängerinnen und Fußgänger sowie für die Radfahrerinnen und Radfahrer geben.

Die Ausbauarbeiten am Seeweg sind beendet – Die Kosten betragen etwa 350.000 Euro

Die bessere Beleuchtung der Wegeverbindung wurde durch den Aufbau von neuen Leuchten mit LED-Technik erreicht. Die 14 Lampen sind nach Uhr- und Jahreszeit reguliert: Die Lampen werden ab 21 bis 6 Uhr auf zirka 60 Prozent ihrer Leistung gesenkt. Ab 6 und vor 21 Uhr leuchten sie zu 100 Prozent – die Dauer ist von der Jahreszeit abhängig.

Mit dem barrierefreien Ausbau der Querung der Kattowitzer Straße wurden die Ausbauarbeiten beendet, heißt es in der Mitteilung zudem. Zwei kleine Schotterwege vom Seeweg auf das Gelände des Klinikums werden nun noch in Abstimmung mit den Verantwortlichen des Helios-Klinikum zum Grundstück des Klinikums erstellt.

Um das Befahren des Seeweges mit Autos zu verhindern, wird der Weg direkt an der Kattowitzer Straße und am Ende des Klinikgeländes durch Absperrpfosten gesichert. „Es folgt im März die Ausstattung der gepflasterten Bankplätze. Es werden drei Bänke aufgestellt, die mit jeweils drei Armlehnen ausgestattet sind und so das Aufstehen für bewegungseingeschränkte Menschen erleichtert wird. Auch die Sitzhöhe der Bänke ist etwas höher als üblich. Die Bänke sind mit den anderen Bänken in Salzgitter kompatibel und werden vom Städtischen Regiebetrieb betreut“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Markierungen auf dem Asphalt für die sichtbare Unterteilung des Weges können erst bei höheren Temperaturen erfolgen. Während dieser Arbeiten wird es kürzere Einschränkungen geben. Seitlich des Weges wird im Anschluss an die Tiefbauarbeiten die Grünfläche neu hergestellt. Unter den vorhandenen Bäumen erfolgt eine Wiesenansaat. In einigen Bereichen wird die Grünfläche durch die Anpflanzung von fünf Bäumen und 20 Blütensträuchern - zum Teil im Umfeld der Sitzplätze - ergänzt.

Nun ist der Bereich rund um das Klinikum und das Alten-und Pflegeheim besser an das Seeviertel angeschlossen

Die Kosten für den Umbau des Seeweges liegen bei rund 350.000 Euro. Das Projekt als städtebauliche Gesamtmaßnahme „Seeviertel“ wird aus Städtebaufördermitteln des Bundes und des Landes refinanziert. „Mit dem Ausbau des Seeweges ist der Bereich rund um das Klinikum und das Alten-und Pflegeheim besser an das Seeviertel angeschlossen und eine Aufwertung des Quartiers gelungen“, teilt die Stadt abschließend mit.

Informationen zum Stadtumbau Seeviertel:

Die städtebauliche Gesamtmaßnahme „Seeviertel“ wurde im Jahr 2008 in die Städtebauförderung „Stadtumbau West“ aufgenommen (aktuell durch Änderung der Förderkulisse seit 2020 im Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“) und befindet sich in einem langfristig angelegten Stadtumbauprozess. Der Rat der Stadt Salzgitter hat im Jahr 2020 beschlossen, dass dieser Bereich barrierefrei ausgebaut werden soll.

