Brand in einem Ansitzbock bei Barum

Unbekannte haben laut Hegering II der Jägerschaft am Samstag, 19. Februar, vermutlich in der Zeit vor 11.46 Uhr versucht, einen Jagdansitzbock anzuzünden. Von Häusern aus, die hinter der Brachfläche der ehemaligen Zuckerfabrik liegen, wurde eine Qualmentwicklung beobachtet, so der Obmann für Öffentlichkeitsarbeit, Klaus Hanne. Einige Teile der Ansitzeinrichtung seien durch den Brand vernichtet worden.

Die Zeit habe durch eine Wildkamera ermittelt werden können, die an der Schwarzwild-Kirrung installiert sei. Bis zu diesem Zeitpunkt seien einige Bilder aufgenommen worden. Danach sei der Pfahl mit der Kamera entnommen und offensichtlich hingelegt worden.

Hinweis auf Afrikanische Schweinepest

Hanne: „Wir appellieren an die Person oder die Personen, Jagdeinrichtungen nicht zu beschädigen. Sie dienen, wie in diesem Fall, hauptsächlich dazu, die Schwarzwildbestände zu regulieren, die auf landwirtschaftlichen Flächen große Schäden anrichten, und unter dem Aspekt der auch in Deutschland schon angekommenen ASP (Afrikanische Schweinepest) die Bestände weiterhin stark zu reduzieren.“

Hinweise auf Personen, die in Barum zu dieser Zeit in dem Gelände gewesen seien, sollten den bekannten Jägern gemeldet werden. Auch in den übrigen Revieren im Hegering II sollten die Ansitzeinrichtungen beobachtet werden, ob ähnliche Vorkommnisse festgestellt werden könnten, so Hanne.

