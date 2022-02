Baddeckenstedt. Anke und Detlef Achilles werden von den Treckerfreunden Heere überrascht als sie aus dem Standesamt in Baddeckenstedt kommen.

Beliebtes Datum 22. 2. 22: Mit Trecker-Parade in Baddeckenstedt ins Eheglück

Nein, es war nicht ein Geleit von rassigen Rössern, sondern vielmehr von tuckernden Treckern, mit denen Detlef und Anke Achilles in ihre gemeinsame Zukunft fuhren. Am Dienstagmittag, am 22. 2. 22, einem der begehrtesten Hochzeitstermine überhaupt, gab sich das Brautpaar aus Heere im Standesamt Baddeckenstedt das Ja-Wort.

Bunte Treckerschar

Nach der amtlichen Zeremonie hatten für das Paar überraschend die Treckerfreunde Heere vor der Gemeindeverwaltung mit einer bunten Treckerschar Aufstellung genommen, um die Frischvermählten mit einem sinnlich tuckernden Trecker-Takt und betörendem Dieselgeflüster gemeinsam in Empfang zu nehmen.

Charmant-historische Vehikel

Alle waren sich an diesem 22. 2. 22 in Heere absolut einig: Alles Gute für die gemeinsame Zukunft, in der solche charmant-historischen Vehikel sicherlich auch eine recht bedeutende Rolle spielen werden...

