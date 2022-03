Tierheim-Hund Flex aus Salzgitter sucht erfahrene Menschen

Das Tierheim Salzgitter präsentiert auch in dieser Woche einen seiner Schützlinge, der es schwer haben wird, einen festen Platz in einer Familie zu finden. Zu sehr hat die Vergangenheit Stafford-Mix Flex geprägt, in der er als Wanderpokal umher gereicht wurde. Der 2015 geborene Rüde soll endlich seine Menschen finden, bei denen er entspannen und in Ruhe lernen kann.

Flex Halter gab den Rüden bei einem Freund zur Pflege ab und nahm ihn später nicht zurück

So flexibel wie sein Name hielten es in den letzten Jahren auch die Halter von Flex. Oftmals werden Stafford-Mixe wie Flex angeschafft, ohne dass sich die Menschen im Klaren darüber sind, welche Bedürfnisse befriedigt werden müssen. So war es augenscheinlich auch bei Flex, dessen Halter ihn zu einem Freund zur Pflege abschob und später nicht zurückhaben wollte.

Das neue Herrchen war mit Flex jedoch völlig überfordert und bat die Tierschützer aus Salzgitter-Bad um Vermittlungshilfe. Seit einem halben Jahr hofft Flex nun schon auf seine große Chance. Um diese jedoch zu erhalten, muss der 32 Kilogramm schwere Vierbeiner noch einiges lernen. Das „Tier der Woche“ orientiert sich sehr stark an der Körpersprache seiner Menschen. Strahlen diese Unsicherheit aus, wirkt sich dies direkt auf Flex aus, und er versucht das Kommando an der Leine zu übernehmen. Obwohl er über einen guten Grundgehorsam verfügt, benötigt der kleine Rohdiamant noch den letzten Feinschliff. Flex reagiert stark auf Bewegungsreize, so dass Spaziergänge und die Konfrontation mit Radfahrern, Joggern oder anderen Hunden zu einem stressigen Kraftakt werden können. Deshalb dreht Flex seine Gassirunden mit einem Maulkorb, um sich selbst zu schützen. Glücklicherweise arrangiert sich die Fellnase gut mit dem Maulkorb.

Flex möchte seinen Menschen gefallen, doch er reagiert beim Gassigehen stark auf Umweltreize

Und wo Schatten ist, da ist auch Licht: Denn Flex möchte lieb gehabt werden und seinen Menschen gefallen. Befindet er sich in einer ruhigen und stressfreien Umgebung, sucht er die körperliche Nähe und möchte kuscheln. Mit Artgenossen kommt er in der Regel zurecht, doch hier entscheidet der Nasenfaktor über die Sympathie.

Für Flex sucht das Tierheim Salzgitter sportliche und aktive Menschen, die über Hundeerfahrung verfügen. An Menschen, die keine Hundeerfahrung haben, wird Flex nicht vermittelt. Zu schlecht waren die bisherigen Erfahrungen, die Flex in seinem Leben sammeln musste. Entscheidend ist eine konsequente Erziehung, um ihm ein stressfreies und ruhiges Hundeleben zu ermöglichen.

