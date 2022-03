Väter und Kinder bauen in Fredenberg gemeinsam Flöße

Salzgitter. Das Stadtteilzentrum Awista in Salzgitter-Fredenberg hatte in der Reihe „„Samstags gehört Vati mir“ eingeladen. Dabei entstanden nicht nur Flöße.

Und am Ende schwammen die selbst gebauten Flöße sogar: Das Stadtteilzentrum Awista in Fredenberg hat im Rahmen der Reihe „Samstags gehört Vati mir“ eine Floßbau-Aktion angeboten. Eingeladen hatte die Männergruppe unter Leitung von Ahmed Aboasy und Rudolf Karliczek in Zusammenarbeit mit dem Team des Rucksackprojektes. Die Aktion habe anlässlich des Weltfrauentages stattgefunden, heißt es in der Mitteilung.

Fünf Väter mit insgesamt 20 Kindern waren der Einladung gefolgt, um gemeinsam mit ihren Kindern ein ganz individuelles Floß zu bauen und anschließend bei einem gemeinsamen Ausflug an den Salzgitter See zu Wasser zu lassen. Im Vorfeld der Bauaktion habe sich die Truppe von Vätern, Kindern und Mitarbeitenden von der Umgebung inspirieren lassen und sich auf die Suche nach Naturmaterialien wie abgebrochenen Ästen und Blättern, gemacht.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Spontan wurde auch ein Kinderlied angestimmt

Das Gewusel mit Kindern und Vätern, die es spürbar genossen hätten, ihre Kinder einmal für sich zu haben und mit ihnen zusammen etwas zu unternehmen, habe einfach nur gut getan, heißt es in der Mitteilung. Die Väter hätten untereinander neue Kontakte knüpfen können, und die Kinder in den unterschiedlichsten Altersstufen hätten neue Freundschaften im Quartier geschlossen. Als eines der Kinder dann ganz spontan ein Kinderlied aus der Kita angestimmt habe, seien die anderen begeistert eingefallen, und auch die Erwachsenen hätten unterstützend mitgesummt und geklatscht.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Salzgitter:

„Es war eine echte Überraschung, wie viele Angebote trotz Pandemie für die Aktion zusammen gekommen sind, sowohl für Väter mit ihren Kindern als auch für Frauen“, sagte Simone Semmler, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Einiges gehöre zu den Standardangeboten und könne langfristig genutzt werden. „Ich hoffe, dass der Aufruf zum 8. März auch längerfristig in Erinnerung gerufen hat, dass wir als Gesellschaft und Familien gemeinsam Müttern und pflegenden Frauen die Vielfachbelastung, die ihr Leben häufig in Anspruch nimmt, mindern müssen.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de