Einbruch und Alkoholsünder – Polizei Salzgitter hat viel zu tun

Einbrecher sind zwischen dem 10. und 20. März in einer Wohnhaus in der Küstriner Straße in Lebenstedt eingestiegen und haben für einen Schaden in Höhe von 1000 Euro gesorgt. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter ein Fenster auf und verschafften sich so den Zugang zum Wohnhaus. Zahlreiche Schränke und Behältnisse wurden durchwühlt. Die Polizei ermittelt derzeit das Diebesgut. Zeugenhinweise unter (05341) 18970 entgegen.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung nach Brand von zwei Containern in Lebenstedt

Aus derzeit nicht bekannten Gründen sind am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr zwei Papiercontainer im Kurt-Schumacher-Ring in Lebenstedt in Brand geraten. Es entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt in dem Fall. Zeugenhinweise unter (05341) 18970.

Feuer bricht auf Balkon in Salzgitter-Bad aus und beschädigt Hausfassade

Aus noch ungeklärter Ursache sind auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße Ziester in Salzgitter-Bad Gegenstände in Brand geraten. Eine Zeugin alarmierte nach Angaben der Polizei die Rettungskräfte am Sonntag gegen 15.45 Uhr. Durch den Brand wurde die Fassade des Hauses beschädigt. Angaben zur Schadenshöhe können zum gegenwärtigen Ermittlungsstand nicht gemacht werden.

Ohne Führerschein und mit Alkohol im Blut unterwegs – Polizei stoppt Autofahrer in Lebenstedt

Die Polizei hat im Teichwiesenweg in Lebenstedt einen 41-jährigen Autofahrer gestoppt, da er alkoholisiert war. Recht schnell gab es laut Mitteilung bei der Kontrolle am frühen Montagmorgen Anzeichen, dass der Mann zu viel Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und untersagte dem Mann die Weiterfahrt. Weitere Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

