Testzentrum bei Real in Thiede: Falsche Nachweise ausgestellt?

Im Corona-Testzentrum am Großparkplatz an der Thieder Schäferwiese wurden offensichtlich falsche Testnachweise ausgestellt.

Am Corona-Testzentrum an der Schäferwiese in Salzgitter Thiede wurden offensichtlich falsche Testnachweise ausgestellt. Wie die Polizei berichtet, hat ein Mitarbeiter des Zentrums am Real-Parkplatz Kunden negative Testbescheinigungen angeboten, ohne zuvor einen Test zu machen.

Eine Kundin des Testzentrums hatte daraufhin Anzeige erstattet. Polizeibeamte stellten am Tatort mehrere Personalien fest und sicherten Beweismittel. Die Stadt Salzgitter untersagte vorläufig das weitere Betreiben der Teststelle. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer (05341) 18970.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Des Weiteren teilt die Polizei mit, dass die Benutzung falscher Testbescheinigungen ein Straftatbestand ist.

Mehrere Mülltonnen brennen in Lebenstedt

Unbekannte Täter haben am Dienstagabend gegen 20 Uhr offensichtlich vorsätzlich mehrere Müllbehälter und einen angrenzenden Holzzaun im Hasenwinkel in Brand gesetzt. Wie die Polizei berichtet entstand ein Schaden von mindestens 700 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

Räuber attackieren Tankstellenkraft in Salzgitter mit Reizgas

Zwei derzeit unbekannte und maskierte Täter haben am Mittwochmorgen um 2.50 Uhr in Salder eine Tankstelle in der Museumsstraße ausgeraubt. Mit vorgehaltener Waffe forderten die Räuber die Herausgabe von Bargeld.

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, setzten die Täter Reizgas gegenüber einer 56-jährigen Angestellten ein. Diese erlitt durch das Reizgas Verletzungen im Gesicht. Ein alarmierter Rettungswagen versorgte die Frau.

Die Täter erbeuteten eine Geldsumme von mehreren hundert Euro. Nach der Tat flüchteten die Männer und können wie folgt beschrieben werden: Beide schlank und etwa 185 Zentimeter groß, etwa 30 bis 40 Jahre alt, beide maskiert, beide komplett dunkel bekleidet.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Tätern ein. Zeugenhinweise sind an die Polizei Salzgitter unter (05341) 1897-0 zu richten.

Mehrere Tonnen Kupfer von Firmengelände in Ringelheim gestohlen

Edelmetall im Gesamtwert von über 10.000 Euro haben Unbekannte von einem Firmengelände auf der Bahnhofstraße in Salzgitter Ringelheim gestohlen. Wie die Polizei berichtet, fand der Diebstahl zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen statt. Die Täter hebelten eine Zugangstür zu einer Lagerhalle auf, nachdem sie gewaltsam das Schloss eines Zugangstores geöffnet hatten. Sie erbeuteten mehrere Tonnen Edelmetall. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, insbesondere weil die Täter für den Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben müssten.

Fußgänger in der Kanalstraße wird schwer am Kopf verletzt

Ein Fußgänger auf der Kanalstraße in Salzgitter hat sich am frühen Dienstagmorgen schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, nutzte er gegen 6 Uhr den Fußgängerüberweg über die Kanalstraße in Richtung Hallendorfer Werkstätten, als gleichzeitig ein Auto die Straße in Richtung Lebenstedt entlangfuhr. Beide stießen zusammen, der Fußgänger verletzte sich schwer am Kopf. Der 33-Jährige musste ärztlich versorgt werden. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

Alkohol aus Vereinsheim in Lebenstedt gestohlen

Unbekannte Täter haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen die Zugangstür zu einem Vereinsheim in der Lebenstedter Swindonstraße aufgehebelt und mehrere alkoholische Getränke erbeutet. Es entstand ein Schaden von ca. 150 Euro.

Sachbeschädigung an Lebensteder Schule

Unbekannte Täter hatten mehrere Fensterscheiben einer Schule am Hans-Böckler-Ring in Lebenstedt beschmiert und beschädigt und hierdurch einen Schaden von mindestens 4.000 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de