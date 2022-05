Salzgitter erleben und entdecken – 11 kostenlose Tipps

Salzgitter hat sehr viele spannende Highlights. Nicht immer muss der Ausflug am Wochenende zum Salzgittersee gehen. Die Stadt hat noch mehr zu bieten – nicht immer müssen diese auch etwas kosten.

Wir geben Ihnen elf Tipps, was Sie alles in der Stahlstadt erleben können. Vieles liegt direkt vor der Haustür und muss nur neu entdeckt werden. Es sind Tipps für Groß und Klein . Das meiste eignet sich auch für Familien mit Kindern.

Haben wir etwas Wichtiges vergessen? Dann schreiben Sie uns: redaktion.salzgitter@funkemedien.de. Wir freuen uns auf viele weitere Beispiele, was man in Salzgitter ohne Geldbeutel im Rucksack erleben kann.

301 Vogelarten wurden in dem Gebiet rund um den Heerter See schon gesichtet. Von dem Turm aus hat man einen guten Blick über das Gebiet. Foto: Lukas Dörfler

1. Vogelreservat Heerter See

Rund 301 Vogelarten konnte der Naturschutzbund (Nabu) bereits am Naturschutzgebiet und Europäischen Vogelreservat Heerter See beobachten. Das beliebte Ausflugsziel mit einer Größe von 272 Hektar bietet auch Lebensraum für spezielle Pflanzenarten.

Rund um das Naturreservat bieten sich Spaziergänge und Fahrrad-Touren an. Auch ein Beobachtungsturm ist dort errichtet worden, um einen guten Blick über den See zu haben.

Der Rosengarten mit seinem Gradierwerk liegt direkt in der Innenstadt von Salzgitter-Bad. Foto: Bernward Comes

2. Gradierwerk und Rosengarten in Salzgitter-Bad

Das Kleingradierwerk inmitten von Salzgitter-Bad steht für die hohe Bedeutung der Sole in dem Stadtteil. Das Einatmen der salzigen Luft inmitten zahlreicher Rosen im Gradierpavillon hat eine beruhigende Wirkung auf die Atemwege.

Direkt neben der Innenstadt gelegen, ist dies ein Ausflugsziel, welches sich gut in den hektischen Alltag integrieren lässt. Nutzen Sie ein paar Minuten und entspannen Sie sich! Vor allem in den Sommermonaten zur Blütezeit der Rosen ist es dort besonders schön.

Seit mehr als 50 Jahren ist das städtische Museum im Schloss Salder untergebracht. Foto: Stadt Salzgitter

3. Schloss Salder

Schloss Salder wurde 1608 im Renaissance-Stil gebaut. Seit über 50 Jahren ist dort das städtische Museum untergebracht. Neben der Geschichte der Stahlstadt, die in einer Dauerausstellung zu sehen ist, gibt es wechselnde Sonderausstellungen. Die dauerhafte Spielzeugausstellung, die historisches Spielzeug von 1800 bis 2000 zeigt, ist so einzigartig in der Region und definitiv einen Ausflug wert.

Seit 2006 befindet sich auch der Eiszeitgarten auf dem Gelände von Schloss Salder. Dieser ist in den Sommermonaten geöffnet und thematisiert die Lebensumstände der Neandertaler. Vor allem das jährlich stattfindende Museumsfest und zahlreiche Konzerte locken viele Menschen aus der Region zum Schloss Salder. Der Eintritt in das städtische Museum ist aber kostenlos.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr, Sonntag und Feiertage von 11 bis 17 Uhr.

Der spektakuläre Piraten-Spielplatz am Nordost-Ufer des Sees ist ein beliebtes Ziel für große und kleine Kinder. Foto: BZV-Archiv

4. Zahlreiche Abenteuer-Spielplätze

Kinder können auf Spielplätzen in der Stadt vieles sein: Am Ostufer des Salzgitter-Sees klettern sie als Piraten das Schiff herauf und können im Anschluss gleich direkt am Ufer mit den Wasserspielgeräten spielen. Highlight ist auf diesem Spielplatz sicherlich der große Rutschenturm. Rund um den Spielplatz befinden sich für die Eltern und Familien zahlreiche Sitzbänke, von wo aus sie ihre Kleinen beim Spielen beobachten können.

Einmal Ritter oder Burgfräulein sein: Das können Kinder auf dem Ritterburg-Spielplatz in Gebhardshagen. Foto: Phil-Kevin Lux

An der Wasserburg in Gebhardshagen schlüpfen die Kinder hingegen in die Rolle kühner Ritter oder Burgfräulein. Der Ritterburgspielplatz der erst 2018 eröffnet wurde und sich vor der Kulisse der echten Burg befindet, bietet viele Möglichkeiten zum Klettern, Balancieren und Entdecken.

Zwei weitere Themenspielplätze befinden sich mit dem Landrattenspielplatz in Thiede und mit dem Roxy-Helco-Spielplatz in Salzgitter-Bad.

Zehn Skulpturen befinden sich vereinzelt in Salzgitter-Bad. Foto: Bernward Comes

5. Skulpturenweg in Salzgitter-Bad

Im Süden der Stadt erstreckt sich der Skulpturenweg. Die zehn Skulpturen sind alle aus Stahl. Fünf davon befinden sich am Golfplatz „Mahner Berg“, die anderen fünf können rund um das Thermalsolbad und im benachbarten Kurpark bestaunt werden.

Der Skulpturenweg ist Teil der Europäischen Straße des Friedens. 1928 formulierte der Maler und Bildhauer Otto Freundlich in Paris die Idee einer Straße der Skulpturen von Paris nach Moskau. Die Idee wurde so zwar nicht umgesetzt, von Bildhauer Leo Kornbrust in den 1970er Jahren aber wieder aufgenommen. In Niedersachsen gibt es insgesamt drei Teilstrecken des Skulpturenweges: in Braunschweig, Lamspringe und in Salzgitter.

Der historische Turm der Burg Lichtenberg mit Aussichtsplattform. Foto: Phil-Kevin Lux

6. Burg Lichtenberg

Bei guter Fernsicht bietet die Burgruine Lichtenberg mit seiner Aussichtsplattform eine schöne Aussicht auf das nördliche Salzgitter und die Landschaft vom Harz mit dem Brocken bis nach Braunschweig.

Die Burg aus dem 12. Jahrhundert diente dem großen Braunschweiger Welfen-Herzog zur Sicherung seiner Machtbasis. Sie war oft ein beliebtes Angriffs- und Eroberungsziel von Kaiser Friedrich Barbarossa und seinen Truppen. Bei Gefechten in Jahr 1552 wurde die „Heinrichsburg“ schließlich zur Ruine.

Rund um das beliebteste Ausflugsziel im Salzgitter-Höhenzug gibt es viele Spazierwege im Wald. Neu ist auch das Peak Hotel mit seinem Restaurant „Burghaus“ und einem Biergarten, der zum Verweilen einlädt.

Philip Hustede turnte bei der Eröffnung des LION Fitnessparks die Übungen vor. Foto: Tanja Reeve

7. Lions Fitnesspark in Salzgitter-Bad

An neun Sportgeräten kann im Lions Fitnesspark am Thermalsolbad unter freiem Himmel trainiert werden. Dieser liegt direkt auf der Grünfläche hinter dem Parkplatz am Thermalsolbad. Die sanitären Anlagen sowie Gastronomieangebote und Parkplätze sowie die Bushaltestelle der Linie 618 befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Die Übungen an den Geräten Balancierstrecke, Springfeld, Trampolin, Slackline, Calisthenics, Armzug, Liegestützen, Kniebeuge mit Wackelplatte und Rückenstrecker können in drei Schwierigkeitsgraden durchgeführt werden. So kann sich Groß und Klein einfach fit halten.

Honigbienen aus nächster Nahe beobachten – das geht auf der Biologischen Station in Lebenstedt. Foto: Friso Gentsch / dpa

8. Bienen-Sonntage in Lebenstedt

Im Bienenschauhaus auf der Biologischen Station können Honigbienen aus nächster Nähe beobachtet werden. Auch das Zuschauen durch eine Scheibe ist möglich, falls jemand den Bienen nicht zu nah kommen möchte.

Imker Günter Schaub führt regelmäßig Sonntagvormittag ab dem Frühlingsmonat Mai in die Welt der Bienen ein. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Der Plünneckenbrunnen am Rande von Salzgitter-Bad. Foto: Frank Spyra

9. Gesund laufen im Plünneckenbrunnen in Salzgitter-Bad

Etwas versteckt beim Thermalsolbad liegt der Plünneckenbrunnen. Das Kneipp-Tretbecken ist kostenlos und die Anwendung lässt sich ganz leicht umsetzen. Das Wasser geht maximal bis zum Knie und hat in der Regel eine Temperatur von unter 18 Grad Celsius.

Das Laufen im Tretbecken regt unter anderem den Kreislauf an und fördert die Durchblutung. Es hilft gegen Krampfadern und kräftigt die Venen.

Der glatte Asphalt der Wege um den Salzgittersee eignet sich besonders gut zum Inliner-Fahren. Foto: Bernward Comes

10. Sport am Salzgittersee

Neben den zahlreichen Angeboten im oder auf dem Wasser des Salzgittersees können sich Sportbegeisterte auch auf dem Rundweg um den See so richtig auspowern. Die ebene Fläche eignet besonders gut zum Inliner-Skaten oder Radfahren.

Darüber hinaus gibt es mit Disc-Golf oder Basketballplätzen weitere Sportmöglichkeiten rund um den Salzgittersee. Im Anschluss bietet der See und die zahlreichen eiskalten Gastroangebote eine hervorragende Abkühlung nach dem Sport.

Im Westen von Gebhardshagen liegen der Gesteins- und der Baumlehrpfad. Foto: Frank Spyra

11. Gesteins- und Baumlehrpfad in Gebhardshagen

Am Parkgelände an der Gustedter Straße in Gebhardshagen unweit der Minigolfanlage und des Waldschwimmbads gibt es sowohl einen Baum- als auch einen Gesteinslehrpfad. Auf kleinen Infotafeln werden die Bäume und die Steine einzeln vorgestellt. So kann ein kleiner Spaziergang direkt zu einem kleinen Inforundgang werden. Gerade auch für Familien mit Kindern lohnt sich dort ein Spaziergang, da sich in dem Parkgelände ein kleiner Ententeich befindet.

Der Baumlehrpfad erweitert sich jedes Jahr, wenn der städtische Regiebetrieb den neuen Baum des Jahres aufstellt. Ein Besuch lohnt sich also immer wieder!

