Schatz der Wirtschaftsgeschichte für Salzgitters Stadtarchiv

Im Stadtarchiv der Stadt Salzgitter befindet sich ein neuer Schatz der lokalen Wirtschaftsgeschichte: ein rund zehn Kilo schwerer und in Leder gebundener Foliant, der Prospekte, Preislisten, Leistungsverzeichnisse und Werbeanzeigen der Firma Dr. Dörnemann & Co. von der Firmengründung bis in die 1980er Jahre enthält.

Elegant, korrosionsfest und stabil: Mit diesen drei Eigenschaften bewarb die einst in Gitter ansässige Firma Dr. Dörnemann & Co. ihre seit 1957 unter dem Warenzeichen Elkosta hergestellten Erzeugnisse, teilt die Stadt mit. Pfosten, Tore, Zäune, Schranken und Profile gehörten zur Produktpalette des mittelständischen Unternehmens, an dessen Gründer noch heute die Dr.-Dörnemann-Straße zwischen Salzgitter-Bad und Gitter erinnere.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Technik aus Gitter fürs Bundeskanzleramt

Der Kundenkreis umfasste Privatpersonen und öffentliche Einrichtungen im In- und Ausland. Die Einfahrt des Bundeskanzleramtes in Bonn war einst mit Technik aus Gitter gesichert, heißt es. Das 1951 gegründete Familienunternehmen wurde 1994 zunächst an die Euromicron AG Frankfurt und zehn Jahre später an den schwedischen Gunnebo-Konzern verkauft. Im Herbst 2004 gab der Konzern bekannt, dass die Produktion nach Salzkotten verlagert werden solle. Die Belegschaft in Salzgitter wehrte sich unter anderem mit Unterschriften- und Protestaktionen, die Politik schaltete sich vermittelnd ein, konnte letztendlich aber nicht verhindern, dass mehr als 100 Elkosta-Mitarbeitern gekündigt wurde.

Markenname Elkosta ist noch genutzt

Auch wenn die Spezialisten für Sicherheitstechnik in Salzgitter bereits Geschichte sind: Noch heute werden unter dem Markennamen Elkosta weltweit Sicherungsanlagen wie Absperrungen und Poller vertrieben, so die Stadt. Dank eines ehemaligen Mitarbeiters der elkosta security systems GmbH habe das Stadtarchiv Salzgitter den mehr als zehn Zentimeter dicken und fast ebenso viele Kilo schweren in Leder gebundenen Folianten übernommen: Er enthalte Prospekte, Preislisten, Leistungsverzeichnisse und Werbeanzeigen von den Anfängen des Unternehmens bis in die 1980er Jahre.

Dieses Kleinod bereichere die Sammlung von Archivalien zur lokalen Wirtschaftsgeschichte. Wer mehr wissen möchte, kann sich an Claudia Böhler im Stadtarchiv wenden: (05341) 8392124.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de